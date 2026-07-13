Il Console del Senegal a Milano in visita in residenza comunale: sabato l'incontro con l'assessora Mattei

L'incontro è stata l'occasione per fare il punto sui rapporti tra l'Amministrazione comunale e la comunità senegalese presente a Rimini

Nella mattina di sabato scorso - 11 luglio - il Console generale del Senegal a Milano, Djibril Fofana, si è recato in visita al Comune di Rimini, dove è stato accolto in Sala Giunta dall'assessora Francesca Mattei. Il Console era accompagnato da Papa Modou Seck, presidente di Anolf Senegal.

L'incontro è stata l'occasione per fare il punto sui rapporti tra l'Amministrazione comunale e la comunità senegalese presente a Rimini, una presenza numerosa e da tempo ben integrata nel tessuto cittadino. Durante il colloquio il Console e l'assessora Mattei hanno sottolineato il valore di questa comunità per la città, gli ospiti hanno anche ringraziato l'Amministrazione per la collaborazione offerta in questi anni.

Al termine dell'incontro si è svolto anche un significativo scambio di doni: l'assessora Mattei ha consegnato al Console il dittico realizzato per il bimillenario dell'Arco d'Augusto, uno dei simboli storici della città, un dono ricambiato con un manufatto di artigianato senegalese, testimonianza del legame culturale tra i due paesi.

La visita conferma l'attenzione dell'Amministrazione comunale verso il dialogo con le realtà diplomatiche e le comunità straniere presenti sul territorio, nell'ottica di un confronto costante e di una collaborazione che negli anni si è consolidata.