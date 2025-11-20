Il Credito Cooperativo dona 150mila euro alla sanità di Rimini e dell'intera Romagna

Bcc Romagnolo, Bcc Ravenna-Forlì-Imola e Riviera Banca uniscono le forze per l'Ausl Romagna

Le tre Banche di Credito Cooperativo presenti sul territorio romagnolo — Bcc Romagnolo, La Bcc Ravennate Forlivese e Imolese e Riviera Banca — hanno unito le forze per sostenere l'Azienda USL della Romagna con una donazione complessiva di 150.000 euro.

I fondi saranno destinati al potenziamento dei servizi sanitari e assistenziali nei territori serviti dalle tre Bcc romagnole, attraverso l'acquisto di strumentazioni, attrezzature diagnostiche e mezzi di supporto operativo destinati alle strutture ospedaliere di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini.

Grazie alla generosa donazione, Ausl Romagna potrà dotarsi di un mezzo di trasporto con pedana di carico per la Radiologia domiciliare dell'ambito di Cesena (26.047 euro), un mezzo di trasporto con pedana di carico per la Radiologia domiciliare dell'ambito di Rimini (26.047 euro), due monitor multiparametrici per la Cardiologia Emodinamica dell'ospedale di Forlì (27.000 euro), una apparecchiatura per la misurazione dei potenziali evocati per l'Otorinolaringoiatria dell'ospedale di Ravenna (37.000 euro), un elettrobisturi per il blocco operatorio dell'ospedale di Cesena (10.980 euro) e quattro defibrillatori, uno per ogni ambito aziendale, che andranno a sostituire dispositivi ormai datati (22.926 euro).

L'iniziativa — è stato spiegato durante una conferenza stampa a Cesena — nasce dalla volontà condivisa “di contribuire in modo tangibile al benessere della collettività, consolidando il legame con il territorio e con le sue istituzioni sanitarie. Le tre Bcc Romagnole, aderenti al Gruppo Bcc Iccrea, confermano così la propria missione mutualistica e solidale, dimostrando che la cooperazione è un valore che si traduce in azioni concrete per il bene comune”.