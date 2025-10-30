"Il cuore batte anche se è morto": l'addio di papà Walter al figlio Evan Delogu

Il giovane ha perso tragicamente la vita nell'incidente in moto avvenuto ieri a Bellaria Igea Marina

La comunità di Bellaria Igea Marina è sotto shock per la morte di Evan Oscar Delogu, 18 anni, figlio di Walter Delogu, figura storica di San Patrignano, e fratellastro della conduttrice radiofonica Andrea Delogu. Il giovane ha perso la vita ieri, mercoledì 29 ottobre, in un incidente avvenuto lungo viale Vittor Pisani (leggi news).

Il sindaco Filippo Giorgetti ha espresso il cordoglio dell’amministrazione e dei cittadini: “Col cuore colmo di tristezza ci stringiamo in un silenzioso abbraccio alla famiglia colpita da questa tragedia.” Ai cronisti dell'Ansa ha poi aggiunto “Mi spiace veramente tanto: perdere la vita a 18 anni è terribile. Che disastro.”

Profondo il dolore del padre, Walter Delogu, che sui social ha scritto “Il cuore a volte batte anche se è morto... Grazie a tutti per la vostra vicinanza in questo momento di dolore. Voglio che si ricordi così il nostro bambino... Addio Evan... Il tuo papà, tua mamma e tua sorella Andrea.”