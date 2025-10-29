Schianto fatale contro un palo: giovane motociclista muore a Bellaria Igea Marina

Si tratta di un giovane classe 2007 del posto

Tragedia nel pomeriggio di oggi, mercoledì 29 ottobre, a Bellaria Igea Marina, lungo viale Vittor Pisani, via interna che collega Igea Marina a Bellaria, nei pressi del civico numero 3. Un giovane motociclista del posto, nato nel 2007, ha perso la vita in seguito a un grave incidente stradale.

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo stava percorrendo la via in direzione Bologna a bordo della sua moto Yamaha quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo contro un palo della pubblica illuminazione. L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo al giovane.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza, un’auto medica e l'elisoccorso, ma ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato purtroppo inutile. Presenti anche la Polizia Locale e i Carabinieri, che hanno provveduto ai rilievi di legge e alla messa in sicurezza dell’area. La strada è attualmente chiusa al traffico.