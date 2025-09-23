Il debito diminuisce, la sindaca di Cattolica: "Siamo un comune virtuoso e oculato"

Il debito è sceso di quasi 5 milioni in due anni

"Conti in ordine anche dal bilancio consolidato 2024 che scatta una fotografia positiva dello stato patrimoniale, economico e finanziario del nostro Comune e delle partecipate. Tra i dati importanti che segnalano il nostro stato di salute, mi preme evidenziare l’importante calo del debito di quasi 5 milioni di euro in due anni, passato da oltre 18 milioni di euro nel 2022 a circa 13 milioni e 700mila euro nel 2024, e la chiusura di quattro contenziosi decennali con cui abbiamo alleggerito la posizione del Comune”. Così la sindaca Franca Foronchi sul bilancio consolidato adottato dalla Giunta qualche giorno fa e pronto ad approdare, insieme ad altri ordini del giorno, al prossimo consiglio comunale di lunedì 29 settembre per essere sottoposto al vaglio dell’assise.

“Siamo un ente virtuoso – riprende la sindaca –. Sempre con oculatezza e lungimiranza, abbiamo e stiamo investendo in manutenzioni, asfalti, riqualificazione delle strade e degli arredi. Cattolica è una città con esigenze particolari, tenuto conto che è una di quelle realtà cosiddette a fisarmonica proprio per quella sua peculiarità, comune ad altri territori balneari, che la vede moltiplicare i residenti nel corso dei mesi estivi. Un aumento esponenziale delle persone che vivono la città. E che inevitabilmente fa sì che Cattolica necessiti di cura e interventi continui”.

Investimenti imponenti che non pregiudicano l’impegno a tutela delle famiglie e delle fasce più fragili della comunità. “Grande è infatti la nostra attenzione e impegno di spesa anche sui servizi e sulle misure di sostegno ai nuclei famigliari – prosegue la prima cittadina -. Nessuno deve rimanere indietro e come istituzioni cerchiamo di colmare quei gap economici che impediscono una parità di opportunità e di crescita. Cattolica deve essere una città sempre più accogliente e inclusiva”.

Sulla diminuzione del debito, "è un trend molto positivo che va a beneficio della comunità. Se nel totale parliamo di circa 5 milioni di calo in due anni, per quanto riguarda il dato pro capite siamo passati da 985,80 euro di debito nel 2022 a 823,63 del 2024. Numeri che dimostrano come una gestione responsabile possa coniugare investimenti e sostenibilità economica”. E infine sul capitolo contenziosi: “Abbiamo definito cause che andavano avanti da anni e che erano diventate una pesante spada di Damocle come appunto piazzetta delle erbe, Villa Fulgida, Regina Maris e da ultimo l’ex Bus terminal. Vicende giudiziarie che siamo riusciti a chiudere con esiti favorevoli per il Comune e per la collettività”.