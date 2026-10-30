Calcio Promozione Il dg Bonardi: 'Misano, la rincorsa passa dalla continuità'

'Dobbiamo essere concreti, solidi in fase difensiva, pazienza se poco belli'. Bacchiocchi lascia, in arrivo due pedine. Domenica a Solarolo

Giorgio Bonardi, direttore generale del Misano. Contro il Civitella avete rotto il ghiaccio con vittoria di misura seppure la prestazione sia stata inferiore nella qualità del gioco rispetto ad altre partite però meno fortunate nell’epilogo. Crede che il peggio sia alle spalle?

“C’era tanta tensione, paura di non farcela, la classifica precaria – ultimo posto e nessuna vittoria - obbligava a fare il pieno. Ci sta che la qualità del gioco ne abbia risentito, non mi stupisco. Guardiamo una volta tanto il bicchiere mezzo pieno: abbiamo abbandonato l’ultimo posto, non abbiamo subito gol, è ritornata un po’ di serenità e di energia positiva. Non è tanto – direte voi – ma sufficiente per essere un po’ più ottimisti, del resto non vincevamo dalla fine marzo. Ora bisogna dare continuità a cominciare dalla trasferta di Solarolo, squadra che ha collezionato in casa quattro dei suoi 12 punti”.

Che cosa dice mister Scardovi?

“Ha fiducia, sa che c’è del lavoro da fare magari anche in una certa quantità, ma non è il tipo che si scoraggia, anzi. Ha l’esperienza per rilanciare la squadra, che certo ha dei problemi se si trova dove si trova, ma che è stata anche molto sfortunata con 15 pali colpiti in sei partite. Dobbiamo essere concreti, solidi in fase difensiva, pazienza se poco belli. Il mister ha un approccio positivo con il gruppo, è coinvolgente, moderno anche se non di primo pelo, mentalmente fa presa sul gruppo perché sa dare gli stimoli giusti, punta sull’intensità. Penso sia stata la scelta giusta”.

Sono in arrivo novità dal mercato?

“Dopo l’arrivo di Cannoni, che si è ben disimpegnato nello spezzone contro il Civitella, al posto di Ricciotti che per motivi di lavoro ci ha lasciato, arriverà un difensore in sostituzione di Bacchiocchi alle prese con gli studi universitari. Poi cercheremo prima di tutto un giocatore che dia profondità alla manovra, che in effetti ci manca, e se ci saranno altre esigenze vedremo. Siamo in ballo e balliamo. Il 12 dicembre avremo l’ultima partita prima della sosta, lì faremo il punto della situazione. Mancano otto partite, dobbiamo tenere alto il ritmo per arrivare a quota 20. Insomma, più o meno dobbiamo emulare la Savignanese nel finale di stagione dello scorso campionato, per noi amarissimo”.

Anche nel settore giovanile siete sul pezzo: avete cambiato mister, Iencinella per Lualdi.

“Al settore giovanile teniamo, la rete partita contro il Civitella l’ha realizzata Andrea Gudenzoni, classe 2006, cresciuto nel Misano. Un 2014 è stato convocato nella Rappresentativa Regionale, altri due prospetti – un 2014 e 2017 – sono nel mirino di due club professionistici. Quanto alla Juniores Under 19 Elite, sabato al Calbi alle ore 15 affronta la capolista Sanpaimola: l’avversario giusto per ricaricarsi”.