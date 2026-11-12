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Calcio Eccellenza

Il difensore riminese Lorenzo Bianchi ritorna al Matelica

Classe 2004, è cresciuto nel Rimini, ha vestito le maglie di Fossombrone, Inter SM Sammaurese. Si è svincolato dal Chieti, escluso dal campionato

A cura di Stefano Ferri Stefano Ferri
13 novembre 2026 00:00
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Il difensore riminese Lorenzo Bianchi ritorna al Matelica - Lorenzo Bianchi (al centro)
Lorenzo Bianchi (al centro)
Rimini
Sport
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La SS Matelica Calcio comunica con grande piacere di aver tesserato il difensore Lorenzo Bianchi. Classe 2004, ha giocato con i colori del club marigiano di Eccellenza nella passata stagione 2025-2026.

Cresciuto nel Rimini, ha vestito le maglie di Fossombrone, Inter SM Sammaurese e Chieti in Eccellenza Abruzzo: a causa dell’esclusione del campionato dei teatini di qualche giorno fa, è tornato svincolato e ha deciso di riabbracciare il Mateliaca. È stato accolto al Giovanni Paolo II dalla presidentessa Sabrina Orlandi e dal capitano Paolo Ginestra.

Un ritorno che permette al Matelica di rinforzare il reparto arretrato con un calciatore che conosce già l'ambiente e la realtà societaria.

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