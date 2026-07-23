Il Dunlop Civ torna a Misano: la Racing Night accende il quarto round

Supersport - Se c'è un pilota che arriva a Misano con il morale alle stelle è Andrea Mantovani. Il portacolori Ducati Scuderia D'Ettorre ha vissuto un weekend perfetto a Imola, conquistando vittoria in Gara 1, Superpole Race, Gara 2 e tre giri veloci. Un bottino che gli ha permesso di balzare in testa alla classifica generale con 116 punti, davanti a Lorenzo Dalla Porta (Yamaha Promodriver), distante solo 12 lunghezze, autore di un bellissimo terzo round al Santerno. La sfida tra i due rappresenterà uno dei temi principali del weekend, senza dimenticare Kevin Zannoni (Ducati Broncos), Federico Fuligni (Ducati Kuja Racing) e Matteo Patacca (Yamaha Bike & Motor Racing Team), protagonisti costanti nella lotta per le posizioni che contano. Interrotto il rapporto tra Stefano Valtulini e Promodriver che schiererà, al suo posto, Edoardo Colombi. “Valtu” però sarà al via del quarto round con la Ducati del team 2R Racing. A rendere ancora più interessante il quadro ci penseranno alcune presenze internazionali, tra cui l'olandese Glenn Van Straalen (Kawasaki Black Flag Motorsport), chiamato a confrontarsi con i migliori interpreti della categoria in uno scenario unico come quello delle gare in notturna.