Il Dunlop Civ torna a Misano: la Racing Night accende il quarto round
Nel weekend Superbike e Supersport protagoniste delle gare in notturna
Nel fine settimana Misano ospita il Dunlop Civ: è il quarto appuntamento stagionale, quello della Racing Night, con le gare in notturna di Superbike e Supersport sabato 25 luglio. Tutte le gare saranno live su FedermotoTV e Sky Sport MotoGP, con tanti eventi per il pubblico. Weekend impreziosito dai Trofei Aprilia, Ducati, Honda, Suzuki e Yamaha.
Superbike - A suon di colpi di scena la classe regina si appresta a disputare il round in notturna. Alessandro Delbianco (Yamaha DMR Racing) guida il campionato con 120 punti, 25 di vantaggio su Michele Pirro (Ducati Garage 51 by DTO), che però per la prima volta non correrà la Racing Night poichè in convalescenza. Non mancheranno gli avversari. Il round di Imola ha rilanciato con forza le ambizioni di Samuele Cavalieri (Ducati Broncos Racing Team), distaccato di 30 lunghezze e terzo in campionato. Sempre sul pezzo Gabriele Giannini (Honda Scuderia Improve Firenze Motor), quarto nella generale con 36 punti dalla vetta. Senza dimenticare Luca Bernardi (Aprilia), tornato competitivo dopo il rientro dall'infortunio. Da segnalare la presenza di Lukas Tulovic, al via del round Bardahl con la Ducati del team BMAX Racing, al posto di Ruiu Gabriele.
Supersport - Se c'è un pilota che arriva a Misano con il morale alle stelle è Andrea Mantovani. Il portacolori Ducati Scuderia D'Ettorre ha vissuto un weekend perfetto a Imola, conquistando vittoria in Gara 1, Superpole Race, Gara 2 e tre giri veloci. Un bottino che gli ha permesso di balzare in testa alla classifica generale con 116 punti, davanti a Lorenzo Dalla Porta (Yamaha Promodriver), distante solo 12 lunghezze, autore di un bellissimo terzo round al Santerno. La sfida tra i due rappresenterà uno dei temi principali del weekend, senza dimenticare Kevin Zannoni (Ducati Broncos), Federico Fuligni (Ducati Kuja Racing) e Matteo Patacca (Yamaha Bike & Motor Racing Team), protagonisti costanti nella lotta per le posizioni che contano. Interrotto il rapporto tra Stefano Valtulini e Promodriver che schiererà, al suo posto, Edoardo Colombi. “Valtu” però sarà al via del quarto round con la Ducati del team 2R Racing. A rendere ancora più interessante il quadro ci penseranno alcune presenze internazionali, tra cui l'olandese Glenn Van Straalen (Kawasaki Black Flag Motorsport), chiamato a confrontarsi con i migliori interpreti della categoria in uno scenario unico come quello delle gare in notturna.
Moto3 - Vicente Perez Selfa continua ad essere l’uomo da battere con cinque vittorie su sette gare disputate. Lo spagnolo del team GP Project 2 Wheels PoliTO ha lasciato Imola con una nuova doppietta e con una leadership sempre più solida, forte di 129 punti. Alle sue spalle proveranno a interromperne il dominio Valentino Sponga (Beon We Race-Pos Corse) e Luca Da Dalt (Honda MR), entrambi reduci da un round positivo e intenzionati a ridurre il distacco in classifica. Due le wild card nell’appuntamento Bardahl: Tommaso Ubaldini con GP Project 2 Wheels PoliTO, a punti in entrambe le gare di Imola, e Carmelo Belluzzo con SGM al posto dell’infortunato Cubeles. In pista anche Nicolas Ricco che ha atteso il compimento dei 15 anni per poter essere schierato dal We Race – Pos Corse.
Moto4 - La Moto4 arriva in Riviera dopo il trionfo del team Buccimoto a Imola. Edoardo Savino ha conquistato una splendida doppietta ma, causa concomitanze con la Moto4 European Cup, il pilota del progetto Pata Talenti Azzurri FMI sarà assente a Misano. In vetta alla classifica resta però Luca Rizzi (We Race POS Corse) con 104 punti, autore di un terzo round non brillante, seguito da Davide Dotta (Buccimoto) a 93. Proprio il pilota svizzero è stato uno dei protagonisti assoluti di Imola e si candida nuovamente a un ruolo da primo attore così come i compagni di box Lorenzo Fino e Simone Vianello, più indietro in classifica ma autori di podi nell’ultima di campionato.
Sportbike - Filippo Bianchi finora è il protagonista assoluto della categoria nonché reduce da un podio nella sua prima gara di mondiale, come wild card a Misano il mese scorso. Il pilota Aprilia Team MMP Velocità si presenta al quarto round da leader del campionato con 116 punti e con un vantaggio importante sui rivali. Alle sue spalle proveranno a reagire Samuel Di Sora (Aprilia BBR Corse), salito fino alla terza posizione in classifica generale, Manuel Rocca (Triumph Team Rosso e Nero) un podio in stagione e Ivan Spada (Aprilia RAM Moto Club) sfortunato ad Imola. Out il compagno di squadra di Bianchi, Alfonso Coppola, ancora in convalescenza dopo l'infortunio alla mano rimediato nel precedente round. La categoria promette nuove sfide sul tracciato romagnolo, dove temperature e gestione delle gomme potrebbero fare la differenza.