Il film Fuori di Martone nell'ultima giornata de "I luoghi dell'anima"

Il regista e sceneggiatore sarà ospite del talk conclusivo

La sesta edizione dei Luoghi dell’Anima si conclude domenica 14 dicembre con una giornata interamente concentrata al Supercinema di Santarcangelo, dove il pubblico potrà vivere gli ultimi appuntamenti del Festival tra proiezioni, premi e incontri con alcuni dei protagonisti del cinema italiano contemporaneo.

Il programma prende il via alle 15 con la proiezione del film vincitore del Concorso Opere Prime e Seconde, un’occasione per celebrare il talento emergente che più ha colpito la giuria in questa edizione.

A seguire, alle 17, al Supercinema, la proiezione speciale di Fuori, ultimo film di Mario Martone, che incontrerà il pubblico per dialogare sulla genesi e le scelte creative della sua opera. Ambientato nel 1980 e ispirato ai due romanzi autobiografici di Goliarda Sapienza, interpretata da Valeria Golino, vede nel cast anche Matilda De Angelis; Elodie e Corrado Fortuna.

Il film, in concorso all’ultimo festival di Cannes, racconta l’esperienza carceraria della scrittrice e il profondo senso di smarrimento che l’accompagna una volta tornata in libertà. Fuori ha ottenuto 10 candidature e vinto 2 Nastri d’Argento, confermandosi una delle opere più significative della stagione.

La serata prosegue alle 21 con la consegna del Premio Speciale per la Sceneggiatura a Mario Martone e Ippolita Di Majo, che parteciperanno a un talk aperto al pubblico per approfondire il loro lavoro di scrittura, il rapporto con i testi e la trasformazione narrativa che porta dalla pagina allo schermo.

A chiudere la giornata e il Festival sarà una sessione Short Talks dedicata ai territori e al linguaggio del cortometraggio, condotta dal Collettivo CDL, che offrirà uno sguardo dinamico e contemporaneo sulle nuove forme espressive del cinema breve.

Con un finale che intreccia cinema d’autore, premi e riflessioni sui linguaggi, Luoghi dell’Anima saluta il pubblico riaffermando la centralità dei luoghi e della memoria nella creazione artistica.

Il festival Luoghi dell’Anima è diretto da Paola Poli e Steve Della Casa, con il supporto di Andrea Guerra, fondatore e Presidente del festival e del Museo Centro Studi Tonino Guerra e Laura Delli Colli presidente del Premio Tonino Guerra. E’ realizzato grazie al contributo del MiC - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, dei Comuni di Pennabilli, Santarcangelo di Romagna e Rimini, Visit Romagna, la Regione Emilia-Romagna attraverso la sua Film Commission e il supporto della Fondazione Culture Santarcangelo.