Femminicidi Il film su Giulia Cecchettin apre "Votes for Women" 2026 a Santarcangelo

Le iniziative clementine per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: incontri, spettacoli e camminate

Con l’avvicinarsi della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne che ricorre mercoledì 25 novembre si intensificano anche le proposte di “Votes for Women! Santarcangelo per le donne”, la rassegna permanente nata per raccontare l’universo femminile, realizzata dall’Amministrazione comunale insieme a FoCuS, associazione Rompi il Silenzio e numerose altre realtà del territorio.

A inaugurare simbolicamente il calendario di iniziative – che proseguirà anche nelle prossime settimane con campagne informative, incontri e spettacoli – la proiezione in prima nazionale di “Se domani non torno”, il film di Paola Randi che racconta la tragica vicenda della scomparsa e del femminicidio di Giulia Cecchettin, che si è svolta questa mattina (martedì 3 novembre) al C’entro Supercinema di fronte a ragazzi e ragazze delle classi terze della scuola media Teresa Franchini. Prima della proiezione del film, il sindaco Filippo Sacchetti ha salutato gli studenti e le studentesse, gli insegnanti e la direttrice didattica, ringraziandoli della partecipazione a un momento di riflessione che tocca temi tanto attuali quanto urgenti.

“Questa non è una mattina al cinema come le altre, quello che vedrete in anteprima nazionale in contemporanea con tante altre città italiane è un film che tratta di una storia vera, tragicamente dolorosa, che ha per protagonisti un ragazzo e una ragazza poco più grandi di voi. So che tutti ne conoscete la triste trama… guardiamolo con il rispetto che merita, riflettendo sulle parole, sulle relazioni che possono ferire, su come e quando, se necessario, si deve anche chiedere aiuto. L’amore vero non possiede, il rispetto è alla base di ogni relazione e della convivenza in tutte le sue forme e, quando manca, ci sono tante forme di supporto e di ascolto anche sul nostro territorio” si è rivolto alla giovane platea il sindaco: “Al termine della proiezione, avrete l’occasione di ascoltare le parole del padre di Giulia, Gino Cecchettin. È davvero un’occasione rara quella che ci offre questa iniziativa, che non finisce con la conclusione di questa mattinata. Fatene tesoro”.

I momenti di riflessione proseguiranno poi giovedì 5 novembre con l’incontro “Dopo la denuncia: risposte, percorsi e tutele contro la violenza di genere” in programma alle ore 17,30 in biblioteca Baldini. Promossa nell'ambito della rassegna “Oltre il danno. Il giorno dopo” a cura dello Sportello Vittime di Reato della Provincia di Rimini, l’iniziativa nasce per valorizzare e far conoscere le tutele, le procedure e i percorsi integrati previsti a supporto di chi subisce le conseguenze materiali, psicologiche e giuridiche di un reato. Dopo i saluti dell’assessora alle Pari opportunità Angela Garattoni, all’incontro interverranno Katia Bigini, psicologa del Consultorio famigliare AUSL Romagna, le rappresentanti dell’associazione Rompi il Silenzio, Viola Foschi, avvocata, Eugenia Gubenko, operatrice Case Rifugio e Nicoletta Rinaldi, operatrice emergenze e infine Claudia Corsini, responsabile dei Servizi sociali della Valmarecchia.

Giovedì 12 e martedì 17 novembre, martedì 15 dicembre, 12 e 19 gennaio al C’entro Supercinema si terranno invece gli appuntamenti di Uncinettiamo al Cinema, l’iniziativa a cura di C’entro Supercinema, Savignano Fili & Colori in collaborazione con i Comuni di Santarcangelo e Savignano sul Rubicone, Sportello Alba, Voce Amaranto e Rompi il Silenzio. Per partecipare al workshop di uncinetto con proiezione del film occorre prenotarsi telefonando al numero 0541/624385 o inviando una mail a [email protected].

Domenica 22 novembre alle ore 9 dal Parco del Campo della fiera partirà invece la camminata contro la violenza sulle donne a cura di Camminata sportiva-Nordic walking Rimini Nord Asd: la partecipazione è a offerta libera.

Martedì 24 novembre Lorenza Ghinelli racconta Rosa Balistreri con lo spettacolo “Una voce in rivolta” in programma alle ore 21 al teatro Il Lavatoio. A cura di Rompi il Silenzio, la serata sarà con ingresso a offerta libera. Il giorno seguente, mercoledì 25 novembre alle ore 20,45 al C’entro Supercinema i ragazzi e le ragazze dell’istituto Einaudi Molari porteranno in scena lo spettacolo “Linea rossa” (ingresso libero), mentre venerdì 27 novembre alle 21 il teatro il Lavatoio ospita “Giocacasta”, lo spettacolo di Balletto civile/Michela Lucenti per la rassegna realizzata da Teatro Patalò in collaborazione con Comune di Santarcangelo e ATER fondazione. Ingresso a pagamento, per informazioni: 338/3997613.

Lunedì 30 novembre alle ore 17 allo spazio giovani Labo380, l’associazione Rompi il Silenzio, in collaborazione con Artai, propone “Plot twist: parliamo di consenso. Film, serie tv e relazioni: ma è davvero romantico?”, mentre il giorno successivo al C’entro Supercinema è in programma la proiezione della docu-serie “Saman – Le verità nascoste” promossa dall’Osservatorio sulla Criminalità Organizzata della Provincia di Rimini nell’ambito della rassegna “Anticorpi: la Cultura contro le Mafie”.

Per l’intero mese di novembre, infine, strade, negozi e pubblici esercizi di Santarcangelo parteciperanno alla campagna informativa e di sensibilizzazione “Rinascere libere – Libere dalla violenza” organizzata dall’associazione Rompi il Silenzio con il sostegno di Città Viva Santarcangelo.

“Anche quest’anno il cartellone delle iniziative per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne a Santarcangelo è il frutto di un percorso di collaborazione e sinergia con numerose realtà del territorio: dall’associazione Rompi il Silenzio che gestisce anche il centro antiviolenza Marielle alla FoCuS, dalle scuole ai commercianti di Santarcangelo, dallo Sportello Vittime di Reato all’Osservatorio sulla Criminalità Organizzata della Provincia di Rimini”, sottolinea l’assessora alle Pari opportunità Angela Garattoni.

“Questo lavoro collettivo deriva dalla consapevolezza che solo lavorando insieme su più ambiti, quello scolastico, istituzionale, sociale e culturale, si possa incidere realmente alla radice di fenomeni ancora troppo diffusi e preoccupanti” conclude l’assessora Garattoni.