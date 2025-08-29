Il furto lampo dell'hotel: "Due minuti per colpire. Ha rubato ovunque: alberghi, ristoranti, case"

La titolare dell'hotel Principe di Rimini, Valentina Paloschi: "È un soggetto conosciuto, in tanti mi hanno scritto"

"Un furto rapido: è entrato alle 13.03 ed è uscito alle 13.05. Ed è stato anche fortunato. L'addetto alla receptionist era uscito un istante per gettare il cartone di un pacco appena ricevuto, nel bidone della differenziata". Così Valentina Paloschi, titolare dell'hotel Principe in viale Regina Elena a Rimini, racconta il blitz di un malvivente all'interno della sua struttura ricettiva, dopo aver reso nota sui social la sua disavventura. L'uomo entrato in azione, vestito con una camicia multicolore, ha rubato due borse alla donna, una quella con il computer, un MacBook, all'interno. Le borse sono state rinvenute vicino ai cassonetti della spazzatura, nei pressi dell'albergo limitrofo all'hotel Principe. Nessuna traccia del pc e del portafoglio, che conteneva circa 300 euro. "Le borse le ho rinvenute perché una delle due aveva all'interno il segnalatore AirTag della Apple, che permette di localizzare l'oggetto", spiega l'albergatrice, dispiaciuta per il furto: "Non per il valore del pc, ma per tutto quello che c'era dentro, di lavoro e di personale. Qualcosa sto recuperando con il Cloud, ma non tutto". È caccia quindi al malvivente. L'albergatrice ha presentato denuncia ai Carabinieri, che hanno recuperato i filmati delle telecamere: "Ma è un soggetto conosciuto. Dopo il post su Facebook in tanti mi hanno scritto. È entrato in alberghi, ristoranti, anche in una casa per rubare. Mi sembra anche un soggetto identificabile. Non so se lo troveranno però: qualcuno mi ha detto di averlo visto su un treno della linea Rimini-Bologna-Piacenza".