Calcio Promozione Il Gabicce Gradara a caccia del poker: arriva il Falco Acqualagna

La squadra di Gaudenzi reduce da tre vittore di fila (10 punti in quattro partite) vuole dare continuità. Il ds Capobianco: 'Avversario pericoloso'

Il Gabicce Gradara a caccia del poker. Dopo tre vittorie di fila (ed un pareggio) che l’hanno riportata a ridosso dei playoff – sesto posto in compagnia della Cagliese a quita 16 punti – la squadra di mister Gaudenzi cerca il colpo d’ala per issarsi in una posizione nobile della classifica.

L’ostacolo da superare è la matricola Falco Acqualagna (ritorno in Promozione dopo 19 anni), indietro di tre lunghezze, un avversario in un momento felice di forma come testimoniano le due vittorie di fila senza subire gol, in trasferta contro il San Costanzo ed in casa contro la capolista San Martino, che non conosceva la parola sconfitta da metà settembre.

“Ci siamo rilanciati ma questa striscia non deve essere un punto di arrivo quanto la fase di un percorso di crescita che si sostanzia in una continuità di prestazioni – spiega il ds Nicola Capobianco – Ad esempio, in Coppa Italia contro l’Atletico Mondolfo, è vero che è stata schierata una formazione molto giovane, ma nel primo tempo al contrario di quanto accaduto nella ripresa, non abbiamo avuto il piglio giusto, l’atteggiamento che sarebbe stato necessario, e questo non deve accadere. Per cui mi aspetto una prova all’altezza della situazione, in linea con le ultime quattro partite che infatti ci hanno portato dieci punti”.

Qual è l’obiettivo del Gabicce Gradara?

“Lo vedremo alla fine dell’anno, dopo la prima giornata di ritorno: da domenica al 19 dicembre ci aspettano sei partite di cui quattro in trasferta e due in casa. Allora il quadro sarà più chiaro”.

Che avversario vi aspetta?

“Il Falco Acqualagna è una squadra pericolosa, su un telaio collaudato sono state inserite pedine importanti come Bucefalo e Bracci, la difesa è la seconda del girone e adesso anche l’attacco ha iniziato a girare. Noi l’affronteremo senza Zagaglia, Bergamini e Renzi mentre Fabbri e Maggioli sono in dubbio. Ma al di là di tutto, niente alibi. Abbiamo dimostrato di saper farci valere anche non al completo”.

Il mercato è chiuso dopo gli arrivi di Capomaggi e Zagaglia?

“Valuteremo, se ci saranno, profili di giocatori forti per quanto riguarda il reparto arretrato”.