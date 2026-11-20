Calcio Promozione Il Gabicce Gradara a San Costanzo: rialzare la testa

Interrotta la serie postiva di quattro turni, la squadra di Gaudenzi cerca punti sul campo di una formazione affamata di punti

Interrotta con la sconfitta interna contro l’agguerrita matricola Falco Acqualagna la serie positiva di quattro partite (tre vittorie ed un pareggio), il Gabicce Gradara vuole rialzare subito la testa.

Il calendario pone di fronte l’ostacolo San Costanzo – sabato –, attardato in classifica di cinque lunghezze, che non sta attraversando un felice momento di forma: terzultimo posto in classifica seppure in compagnia, quattro sconfitte di fila, un punto nelle ultime cinque gare con l’ultimo successo che risale al 3 ottobre (3-0 sul Tavullia Valfoglia), difesa più battuta (20 gol subiti).

Una partita che la squadra di Gaudenzi affronta nuovamente con defezioni importanti: Maggioli, Zagaglia e Renzi indisponibili, Vegliò e Gambini non al meglio mentre rientra Fabbri.

“Troveremo un avversario molto agguerrito, che ha fame di punti in chiave salvezza per cui il nostro compito non sarà affatto facile – spiega il direttore sportivo Nicola Capobianco – . Il San Costanzo ha giocatori pericolosi in fase offensiva, cito per tutti Saurro e Benvenuti che ha segnato quattro gol. Chiedo alla mia squadra una reazione dopo il ko contro il Falco arrivato al termine di una sfida comunque equilibrata in cui ha pesato anche la panchina più lunga ed esperta del nostro avversario. Peccato, sarebbe bastato un punto per issarci al quarto posto. Cercheremo di riprenderci quello che abbiamo lasciato”.

Qual è l’obbiettivo del Gabicce Gradara?

“La classifica è corta, basta poco per finire dalla polvere all’altare e viceversa. Dobbiamo pensare positivo, lasciarci alle spalle il risultato positivo o negativo della domenica e guardare alla partita successiva con l’obiettivo di fare il massimo. Contro il San Costanzo dobbiamo ricominciare a muovere la classifica. Abbiamo dei valori e dobbiamo dimostrarli sul campo seppure costretti a combattere in questo momento con il vento della sfortuna. E’ vero che non siamo al meglio, ma neppure dobbiamo cercare alibi”.

Il mercato con l’infortunio di Zagaglia che ne avrà per un paio di mesi porterà rinforzi?

“Se ci saranno delle opportunità per quanto riguarda il reparto arretrato le valuteremo. Auguriamo una pronta guarigione a Zagaglia che appena arrivato ha fatto vedere tutto il suo valore”.