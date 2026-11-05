Calcio Promozione Il Gabicce Gradara in serie utile alla dura prova dei Portuali

Reduce da tre risultati utili (sette punti) la squadra di Gaudenzi vuole dare continuità. Assenti Fabbri, Maggioli e Renzi, ritorna il giovane Bergamini

Forte delle due vittorie di fila su Tavullia Valfoglia (fuori casa) e Vismara (in casa), che hanno fatto seguito al pareggio (al Magi) contro l‘Urbania, il Gabicce Gradara cerca continuità sul campo dei Portuali (sabato ore 14,30), che ha un punto in meno della formazione di Gaudenzi.

Un avversario ostico (9 punti su 12 sul proprio campo), la cui rosa è composta da giocatori esperti alcuni dei quali hanno militato anche in Eccellenza, con un attacco prolifico (13 gol). Tra l’altro il Gabicce Gradara non avrà disponibili tre pedine importanti quali Renzi, Fabbri e Maggioli, ma recupera dopo lungo tempo il talentuoso attaccante Bergamini, classe 2007, reduce da un infortunio alla spalla.

A due punti dai playoff e a tre dai playout, quale sarà il campionato del rilanciato Gabicce Gradara?

“A dicembre la fisionomia del campionato sarà più definita, ora la classifica è molto corta e più squadre sono coinvolte nella lotta playoff ed in quella playout - spiega il direttore generale Gabriele Magi - . Il nostro obiettivo è avere continuità di atteggiamento e di prestazioni che nella prima parte ci è mancata: il rinnovamento della rosa ha ritardato l’amalgama del collettivo, siamo andati a corrente alternata. La nostra convinzione è di avere una rosa competitiva per bene figurare, gli innesti di Capomaggi e Zagaglia allungano la rosa dopo i forfait di inizio stagione di Sottile e Morini, e rinforzano in particolare il reparto arretrato. La china che abbiamo intrapreso è quella giusta, la cosa importante ora che la squadra ha acquistato fiducia ed autostima è non accusare cali di tensione e sperare di avere il più possibile la rosa al completo per giocarsi al meglio le proprie carte”.

La sfida contro i Portuali è assai ostica anche per via delle assenze.

“Purtroppo oltre a Fabbri e a Maggioli è venuto a mancare per infortunio anche l’attaccante Renzi, che stava attraversando un buon momento di forma. Nel contempo rientra Bergamini dopo il lungo stop. E’ l’occasione per i nostri giovani, che stanno dimostrando di meritare fiducia, di rendersi sempre di più utili alla causa. Quanto all’avversario, è di prima fascia e lo sappiamo, è la partita giusta per dimostrare, dopo i primi tre punti in trasferta raccolti nel derby contro il Tavullia Valfoglia, che anche lontano dal Magi il Gabicce Gradara ha personalità e la mentalità giusta”.

