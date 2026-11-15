Calcio Promozione Il Gabicce Gradara inciampa nell'ostacolo Falco Acqualagna (0-2)

Si interrompe la serie di quattro risultati utili (10 punti). La squadra di Gaudenzi, priva di quattro pedine, ha subuto le due reti nella ripresa

Il Gabicce Gradara senza Renzi, Zagaglia e Maggioli e con Fabbri in panchina per onor di firma, interrompe al Magi la sua serie positiva (tre vittorie ed un pareggio) e vede sfumare l'aggancio alla zona playoff: passa con merito il Falco Acqualagna per 2-0 maturato nella ripresa.

Nel primo tempo partita equilibrata, con qualche spunto pericoloso su entrambi i fronti. Si comincia al 4’ con conclusione di Villanova centrale. Al 14’ Gambini protagonista sulla sinistra in area, dopo un malinteso difensore-portiere l’esterno si inserisce, ma non riesce a concludere a tu per tu col portiere. Occasione sfumata. Due minuti dopo colpo di testa di Possanzini alto su cross dalla sinistra, l’attaccante replica al 18’ con parata di Adebiyi di pugno.

Al 27’ Su un passaggio errato di Villanova in disimpegno, Boiani spara dalla lunetta con palla a lato. Al 39’ Possanzini solo a centro area controlla male la palla sullo spiovente dalla destra di Bucefalo, l’azione sfuma. Pericolo. Sull'altro lato al 42’ Spunto di Gambini sulla sinistra, assist all’indietro per Magi il cui tiro è rimpallato nell’area piccola. Al 45' punizione di Boiani dalla trequarti destra, testa di Marcolini a lato (ma il collaboratore dell’arbitro segnala il fuorigioco).

Nella ripresa si decide il match. Al 14’ Cross di Boiani dalla destra, Stefani con freddezza a centro area spedisce in rete (1-0). Al 22’ Tiro di Villanova in area, in tuffo respinge Monte. Al 20’ Adebiyi esce tempestivamente al limite dell’area su Giacomelli lanciato a rete su assist di Boiani, il migliore dei suoi assieme a Bracci. Al 33' Gabicce Gradara pericoloso Vegliò il cui tiro a lato dal limite dopo un rimpallo favorevole finisce a lato.

Al 40’ il raddoppio ospite: rigore per atterramento di Bucefalo lanciato a rete ad opera di Semprini. Dal dischetto raddoppia Marcolini.

Da qui in poi la partita non riserva altre emozioni.

IL COMMENTO Il dg Gabriele Magi a fine partita commenta: "Primo tempo equilibrato, nella ripresa dopo il gol del Falco, che ha dimostrato di essere una squadra organizzata e di valore, non abbiamo avuto la forza di reagire, in generale abbiamo costruito poco, ci è mancata la lucidità. Come attenuante va sottolineata l'assenza di quattro giocatori per cui abbiamo pagato dazio sotto il profilo dell'esperienza. Per la trasferta di sabato a San Costanzo contiamo di recuperare almeno il centrocampista Fabbri, il difensore Zagaglia si è infortunato al menisco: ritornerà nel nuovo anno per cui siamo vigili sul mercato".

IL TABELLINO

Gabicce Gradara – Falco Acqualagna 0-2

GABICCE GRADARA: Adebiyi, Finotti, Cecchi, Semprini, Capomaggi, Serafini, Gambini (35’ st. Bergamini), Magi, Vegliò (46’ Terenzi), Villanova (42’ st. Pataracchia), Lorenzetti (20’ Guidi). A disp. Gaggi, Andruccioli, Rossi, Buccino, Fabbri. All. Gaudenzi

FALCO ACQUALAGNA: Monte, Copa, Stefani, Marcolini, Smacchia, Vagnini, Boiani, Dimuccio (24’ st. Giacomelli), Possanzini (20’ st. Borchia), Bracci (25’ st. Cappelli), Bucefalo (42’ st. Ferraraccio). A disp. Gori, Cefariello, Tolomei, Gigliucci, Ciampiconi. All. Cappelli.

ARBITRO: Chenouf di Pesaro (Giacomucci e Basili di Pesaro)

RETI: 14’ st. Stefani, 41’ Marcolini rigore

NOTE: Spettatori 300 circa. Ammoniti: Cecchi, Vagnini, Bucefalo, Semprini, Marcolini