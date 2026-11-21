Calcio Promozione Il Gabicce Gradara rimonta due volte: 2-2 a San Costanzo

La squadra guidata per l'occasione da Finotti a segno con Vegliò e nel recupero con il giovane Guidi. Il ds Capobianco: "Prova di carattere"

Il Gabicce Gradara riacciuffa nel recupero il San Costanzo strappando un punto importante e alla fine meritato che lo tiene a tre lunghezze dai playoff e a cinque dai playout.Prima frazione equilibrata con una rete per parte. Al vantaggio della squadra di casa di Zepponi, lesto a respingere nel cuore dell’area la palla respinta ottimamente dal portiere Adebiyi sul conclusione dello stesso Zepponi, ha replicato la formazione ospite al 17’ con Vegliò, che ha finalizzato al meglio una azione corale nata da un rilancio del portiere: scambio dell’attaccante con Villanova, palla a Serafini che al tiro preferisce l’assist a Vegliò che non sbaglia: 1-1.

Nella ripresa il rigore battuto da Benvenuti (fallo di Fabbri su Saurro) in avvio mette le ali al San Costanzo che va vicino alla terza marcatura evitata dal Gabicce Gradara grazie anche alla buona vena del portiere Adebiyi. Passata la sfuriata e con forze fresche in cambio (quattro under) il Gabicce Gradara rialza la testa e si fa a sua volta pericoloso con Veglio (tiro a fil di palo) e con Villanova finché trova il pareggio con il giovane Guidi che sulla lunga rimessa laterale di Gambini, sfrutta al meglio di testa la sponda di Vegliò. Finisce 2-2.

Prossimo turno altra trasferta sul campo della Montemarcianese.

IL COMMENTO Soddisfatto a fine partita il direttore sportivo Nicola Capobianco. “Punto meritato, strappato con carattere su un campo difficile, contro un avversario affamato di punti, grazie ad una convincente prestazione di squadra. Purtroppo l’approccio non ottimale in entrambe le frazioni ha messo la partita in salita e su questo aspetto, come del resto sulla fase difensiva perché subiamo troppi gol (sono 18), dobbiamo lavorare perché non è detto che si possa ribaltare il match o solo riacciuffarlo come accaduto oggi. Mi piace anche sottolineare la bella risposta della panchina in una giornata in cui abbaimo dovuto fare i conti con assenze importanti: tutti e quattro i nostri cambi hanno portato energia, Guidi ha segnato con freddezza. Bene così. Ora dobbiamo dare continuità”.

IL TABELLINO

San Costanzo – Gabicce Gradara 2-2

SAN COSTANZO: Stefanelli, Pierelli, Vitali, Magi, Passarini, Marinelli (20' st Romani), Saurro A(23' st Cozzolino), Dione, Benvenuti(44' st Saurro S), Zepponi, Sabbatini (40' st Polverari). All. Ferri

GABICCE GRADARA: Adebiyi, Finotti (40’ st. Terenzi), Cecchi, Fabbri (20’ st. Gambini), Capomaggi, Semprini, Serafini, Magi (35’ st. Pataracchia), Vegliò, Villanova, Lorenzetti (30’ st. Guidi). A disp. Gaggi, Andruccioli, Buccino, Rossi, Bergamini. All. Finotti.

ARBITRO: Sciamanna di Macerata (Domenella di Ancona e Maurilli di Macerata) RETI: 8’ pt. Zepponi, 17’ Vegliò, 3’ st. Benvenuti (rigore), 47’ Guidi.





