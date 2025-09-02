Il gioiello glaciale dell’Emilia Romagna e il collegamento nascosto con il Lago Verde

Scopri il Lago Ballano, bacino glaciale dell’Emilia Romagna collegato al Lago Verde: natura intatta e panorami unici dell’Appennino parmense.

Un lago glaciale dell’Appennino parmense

Il Lago Ballano è un lago di origine glaciale situato a 1.345 metri di altitudine nell’Appennino parmense, nel comune di Corniglio (Parma), all’interno del Parco nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano. Fa parte del gruppo dei laghi dell’Alta Val Parma, che comprende anche il Lago Verde e il Lago Scuro, tutti di origine glaciale. Il bacino, incastonato tra boschi di faggio e abetaie, si è formato durante le glaciazioni quaternarie, quando i ghiacciai scolpirono la conca che oggi ospita le acque del lago.

L’area è particolarmente frequentata da escursionisti per la sua ricchezza faunistica e paesaggistica: sono presenti specie come la salamandra appenninica e il tritone alpestre, tipiche dei laghi d’alta quota. I sentieri che raggiungono il Ballano offrono viste panoramiche sulla Val Parma e sul vicino Monte Bocco, meta di trekking e ciaspolate invernali.

Collegamento naturale con il Lago Verde

Una curiosità documentata riguarda il rapporto idrogeologico tra il Lago Ballano e il Lago Verde, situato poco più in basso: i due bacini sono collegati da una rete di drenaggi sotterranei naturali che permettono il ricambio idrico tra loro. Questo fenomeno è stato confermato da studi del parco e rappresenta un unicum nell’area, rendendo i due laghi interdipendenti sia per l’ecosistema sia per l’equilibrio delle acque.

Questo collegamento naturale viene spesso indicato nei percorsi escursionistici che comprendono entrambi i laghi: una traversata che unisce natura incontaminata e interesse geologico, perfetta per chi cerca itinerari poco battuti ma di grande fascino.

Curiosità: due laghi e un unico sentiero

La particolarità del Lago Ballano è che, grazie a un sentiero ben segnalato all’interno del parco, è possibile visitare due laghi glaciali in un’unica escursione: Ballano e Verde. Questo itinerario, di circa un’ora di cammino, permette di attraversare un ambiente che passa dal bosco fitto alle praterie d’alta quota, offrendo una panoramica completa del paesaggio appenninico parmense.