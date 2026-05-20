Il giornalista Carlo Ravegnani racconta il baseball di Rimini nella conviviale mensile del Panathlon

Fari puntati anche sui Falcons, società che per presidente ha proprio Ravegnani

Ieri sera (19 maggio) l’Hotel Vienna Ostenda ha ospitato la conviviale mensile del Panathlon Rimini. Tema affrontato durante l’incontro, “Passato, presente e futuro del Baseball. La scuola del batti e corri dei Falcons”. Relatore del meeting il Presidente dei Falcons Carlo Ravegnani, unica squadra che rappresenta (insieme alla Dole Basket), la città di Rimini in una massima categoria dello sport: la serie A.

Ravegnani, giornalista del Corriere Romagna molto conosciuto e apprezzato in città, ha realizzato per gli ospiti una panoramica precisa di 50 anni di attività del baseball sotto l’Arco D’Augusto. Partendo dall'impianto sportivo, dai successi di Rino Zangheri, con la conquista di Campionati e Coppe Europee, sino al declino di questi ultimi anni. Ravegnani, nella propria esposizione, ha precisato che i Falcons nati a Torre Pedrera sono da 49 anni in attività, hanno sempre lavorato su un vivaio di ragazzi giovani e giovanissimi, costruendo una base solida che resiste all’usura del tempo. Vincendo 9 scudetti a livello under. Pur tra mille difficoltà si è giunti in questo 2026 a mandare in campo, per il secondo anno consecutivo in serie A, una squadra di giocatori tutti italiani, che provengono dal vivaio dello stesso sodalizio. Lavorando nel contempo con un consiglio ristretto di 5 persone che adeguatamente si sono suddivisi compiti e operatività per cercare di mantenere la barra dritta. In questa narrazione Carlo ha passato in rassegna una parte della storia del baseball "nostrano", che purtroppo dopo la dipartita di Rino Zangheri ha fermato la propria corsa all’interno di una città e di un ambiente che si nutriva di vittorie e conquiste di trofei.

Al termine della narrazione di Ravegnani, le domande ricche di contenuti dei Panathleti presenti, lo scambio di gagliardetti e il dono dei Falcons al Presidente del Panathlon locale, l'avvocato Riguzzi. Maglia e capellino autografati dalla squadra, per un buon augurio sportivo che coinvolga in questo anno i Falcons e il Panathlon Rimini.

Sempre nel corso della conviviale è stato dato il benvenuto a un nuovo socio Panathleta. Si tratta di Stefano Paolini, riccionese di adozione, impegnato prima a Pesaro, infine all'Asar Riccione, come dirigente sportivo. Uomo presente nel sociale da sempre e impegnato politicamente nella vita civile a Riccione. A Stefano il Presidente Riguzzi ha porto il benvenuto e nel cerimoniale di investitura il saluto ufficiale del Panathlon.