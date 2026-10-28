Turno infrasettimanale Il girone B di Eccellenza torna in campo: al pomeriggio derby Nova-Santarcangelo, poi Rimini-Pietracuta

Il San Marino sfida la Savignanese, gara difficile per l'Imolese con la Fratta Terme

Dopo l'emozionante big match tra Imolese e Rimini, oggi le squadre del girone B di Eccellenza tornano in campo per il turno infrasettimanale. Nel pomeriggio si giocano tre gare: Sammaurese e Russi condividono la stessa posizione di classifica, in zona playout, anche se i giallorossi di mister Benedetti hanno dovuto far fronte a una penalizzazione di 5 punti. Chi vince oggi, si tira su (fischio d'inizio ore 14.30). All'Urbini-Casali di Secchiano (ore 15) c'è un derby inedito, ma decisivo per la salvezza: il Novafeltria, dopo aver battuto il San Marino, può cercare il bis con il Santarcangelo, ancora alla ricerca del primo successo in campionato. È invece una Savignanese in gran spolvero quella che oggi al Capanni (14.30) attende il fanalino di coda San Marino per portare a 7 il ciclo di partite senza sconfitte.

Alla sera, invece, il campo principale è il Neri: alle 20.30 il Rimini ospita il Pietracuta, che in casa non decolla e che ha bisogno di punti per tenersi alla larga dalla zona rossa della classifica. L'Imolese va in casa della Fratta Terme, che ha perso le prime due e poi ha totalizzato 7 risultati utili consecutivi: davanti al pubblico amico, due vittorie di fila per 2-0. Il Castenaso in casa ha fatto poker (4 su 4) e stasera attende la penultima, il Futball Cava Ronco Forlì. Oltre alla Savignanese c'è un'altra matricola che fa faville: la Valsanterno, che ospita un'Osteria Grande...in grande crisi, cinque sconfitte su cinque nelle ultime gare di campionato. Chiudono il turno Comacchiese-Sanpaimola e Massa Lombarda-Medicina Fossatone.

RIMINI - PIETRACUTA, LE ULTIME In casa Rimini, Gadda è senza Maggioli squalificato ma farà turnover. In difesa a riposo capitan Fabbri e Nava, dentro Moricoli e Bellavista, con un solo titolare in campo (Magnanini); in attacco spazio al tridente con Carlini e Cicarevic alle spalle di Vitucci. A centrocampo De Angelis dovrebbe lasciare il posto in regia a Pasquini. Pietracuta: Pollini, Mani, Tulio, Cesarini, Mussoni e Celli, oltre allo squalificato Faeti. È un Pietracuta in emergenza quello che affronterà il Rimini. In difesa saranno Galassi e Marinucci i due terzini, con Tiraferri e Bellucci centrali. Fregnani potrebbe coprirsi con un centrocampista in più, Cuomo.

NOVAFELTRIA - SANTARCANGELO, LE ULTIME Il Novafeltria ritrova Frihat che aveva accusato un problema fisico al termine della gara con il San Marino. Possibile qualche cambiamento per un po' di turnover. In difesa ballottaggio tra Nucci e Giannini al centro, tra Carbonara e Tommaso Pavani sulla fascia destra. In casa Santarcangelo tornano titolari Lepri e Muratori. Regia affidata a Giorgini, novafeltriese ed ex della partita.

QUI SAN MARINO Seconda gara per il Lasagni bis, il tecnico è senza Mechetti, Traini, Memoli e Gentili. In difesa a destra giocherà Cuomo, a centrocampo possibile inserimento di Stirpe con uno tra Macchitella e Pina Nunes a fungere da terminale offensivo.