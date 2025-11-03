"Il goal dei genitori": al via il progetto di sviluppo psicologico sportivo della Riccione Calcio 1926

Si parte con il primo appuntamento “Il goal dei genitori” rivolto ai genitori degli Under 16 e Under 15

“Ci lavoriamo da tempo e siamo veramente soddisfatti che questa settimana prenda il via il progetto con la psicologa dello sport Gloria Brenda: “In campo con la mente – Sviluppo psicologico sportivo”. Confermiamo la volontà di impegnare energie e risorse in attività anche extra campo determinanti per dare valore alla nostra offerta complessiva” Non ha dubbi Roberto Carnevali della Riccione Calcio 1926 rispetto l’impegno del club biancazzurro nella nuova iniziativa che proietta la società verso il riconoscimento verso il Riconoscimento di Club Giovanile di Terzo Livello, un titolo di eccellenza per le società con settori giovanili altamente organizzati.

Si parte con il primo appuntamento “Il goal dei genitori” rivolto ai genitori degli Under 16 e Under 15 con un confronto con la dott.ssa Brenda sulle dinamiche e le relazioni tra genitori e figli nello sport e nel quotidiano: la volontà è quella di fornire suggerimenti e indicazioni per sostenere i ragazzi nel loro percorso di crescita.

Un’iniziativa fortemente voluta dalla società che si svilupperà per tutta la stagione con il coinvolgimento dei gruppi dell’attività agonistica 2014/2013/2012/2011/2010. Centrale sarà l’attività in campo con i ragazzi e i mister ma anche fuori dal campo con incontri e confronti con i genitori. L’obiettivo della Riccione Calcio è quello di mettere sempre nelle migliori condizioni i ragazzi nel percorso di maturazione e crescita anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie.

Questi i primi appuntamenti:

Mercoledì 5 novembre. Durante gli allenamenti delle annate 2013, 2014 e 2011, sarà presente la dott.ssa Gloria Brenda, che osserverà la comunicazione tra mister e ragazzi e comportamento durante le attività in campo. Un passaggio necessario per poi avere un confronto nel merito con gli allenatori.

Giovedì 6 novembre. La psicologa seguirà con le stesse modalità del primo intervento la gestione degli allenamenti dell’Under 16.

Giovedì alle ore 20:15. Si terrà il primo incontro formativo con la dott.ssa Brenda, presso la sala riunioni Stadio Nicoletti, rivolto ai genitori degli U16 e U15. Un confronto sulle dinamiche e le relazioni tra genitori e figli nello sport e nel quotidiano.