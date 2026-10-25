Calcio Eccellenza B Il gran giorno di Imolese-Rimini, ma c'è anche San Marino-Novafeltria: punti pesanti in palio in Eccellenza

Dopo cinque anticipi, si completa la nona giornata

Ieri cinque anticipi non banali, ma oggi (domenica 25 ottobre) c'è il piatto forte della nona giornata del girone B di Eccellenza: alle 18 a Imola è in programma il big match tra la squadra locale e il Rimini. Fin qui hanno fatto meglio i biancorossi, davanti di tre lunghezze. Ma sabato scorso i ragazzi di Gadda sono scivolati a sorpresa contro il Sanpaimola e oggi non possono permettersi un altro passo falso, che metterebbe in discussione il ruolo di regina della categoria. Fin qui il Rimini è stato dominante con i suoi avversari, in termini di possesso: in qualche partita il gol è arrivato quasi per inerzia, per la superiorità fisica e tecnica. Oggi l'avversario, l'Imolese, è quello meno malleabile, anche se tutt'altro che imbattibile. Si giocherà dunque alle 18, mentre alle 14.30 (oggi c'è il cambio orario), le attenzioni degli appassionati di calcio riminesi saranno rivolte al Calbi di Cattolica, che ospita San Marino-Novafeltria. Qui non sono in palio punti per le parti alte della classifica, ma per la sopravvivenza. E forse per la prima volta, negli ultimi due anni, il Novafeltria avrà la pressione di dover vincere a tutti i costi, perché i tre punti sono fondamentali per il cammino salvezza. Sarà però un nuovo San Marino: in settimana il presidente Montanari ha deciso di cambiare (non è una novità...), rimettendo Lasagni in panchina al posto di Forchino. Chissà che questa volta ci sia effettivamente la svolta. I Titani sono ancora sottozero, inchiodati dai quattro punti di penalizzazione e da una fase offensiva deficitaria, aggravata ulteriormente dalla squalifica di Traini. Anche la squadra allenata da Massimo Mancini sta soffrendo il mal di gol. Sembra quasi facile pronosticare uno 0-0. Arriverà qualche sorpresa dal campo? Chi vince non potrà cullarsi sugli allori, chi perde avrà subito occasione per riscattarsi: mercoledì infatti c'è il turno infrasettimanale di campionato.

QUI RIMINI Contro l'Imolese mancheranno Carmona e Nisi, che rientrerà mercoledì al Neri per il turno infrasettimanale di campionato con il Pietracuta. Turnover in difesa: Magnanini per Maggioli, Carnesecchi a sinistra, davanti uno tra Vitucci e Carlini. Gadda schiererà il 4-3-1-2: Roberto; Fabbri, Nava, Magnanini, Carnesecchi; Bertani, De Angelis, Zannoni; Cicarevic; Piazze, Vitucci.



QUI NOVAFELTRIA Massimo Mancini sarà privo degli infortunati Andrea Pavani, Marani, Vernazzaro, Tamagnini e l'ex di turno Astolfi. Sulla fascia destra ballottaggio tra Tommaso Pavani e Carbonara, al centro tra Giannini (altro ex) e Nucci. Il portiere di riserva Tani ha rescisso il contratto. Massimo Mancini schiererà il 4-3-3: Balducci; T.Pavani, Giannini, Renzi, Guerra; Piva, Giacobbi, Castellani; Galli, F.Mancini, Cecchetti.



QUI SAN MARINO Lasagni, per il suo ritorno in panchina, è senza due titolari imprescindibili, entrambi squalificati: il difensore Mechetti e il centravanti Traini. Il tecnico dovrebbe arretrare in terza linea Pina. Out anche Memoli, Ottaviani escluso dai convocati. Lasagni schiererà il 4-4-1-1: Munari; Tesse, Bracelli, Pina Nunes, Cuomo; Miletta, Stirpe, Papa, Agogo; Macchitella; Cestra.