“Il granchio nudo”: il documentario che celebra lo sguardo poetico di Marco Pesaresi

Giovedì 13 novembre al Cinema Fulgor

Torna giovedì 13 novembre alle 21 al Cinema Fulgor di Rimini “Il granchio nudo", la storia di Marco Pesaresi, il documentario firmato da Marta Antonioli ed Elena Padovan, con la collaborazione di Riccardo Caccia e Michela Fragomeni, che ne sono anche autori e produttori. Una serata attesa e carica di emozione per omaggiare il ricordo del fotografo riminese capace di raccontare il mondo e la sua città con uno sguardo insieme ruvido e poetico.

Il film, della durata di 79 minuti, nasce dal desiderio di restituire alla memoria collettiva la figura di un artista di rara sensibilità, capace di fondere nei suoi scatti realtà e introspezione. Attraverso testimonianze di familiari, amici e colleghi, “Il granchio nudo” ripercorre la vita e il percorso artistico di Pesaresi — dalle prime esperienze a Rimini alla collaborazione con l’agenzia fotografica Contrasto, fino ai suoi viaggi in giro per il mondo.

La voce narrante di Enrico “Chicco” Salimbeni guida lo spettatore in un viaggio che intreccia biografia e riflessione artistica, accompagnato dalle musiche originali dei riminesi Daniele Maggioli e Marco Mantovani. Rimini, con la sua doppia anima — scintillante d’estate e malinconica d’inverno — diventa essa stessa protagonista del racconto, specchio della sensibilità di un autore che ha saputo cogliere le contraddizioni più intime della sua terra e del suo tempo.

“Il granchio nudo” è molto più di un omaggio: è un invito a riscoprire la forza poetica e universale dello sguardo di Marco Pesaresi, vent’anni dopo la sua scomparsa, e a riconoscere quanto la sua opera continui a parlare di noi, del nostro mare, della nostra umanità.