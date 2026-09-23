Il Grand Hotel di Riccione ha un nuovo proprietario: aggiudicato all'asta per oltre 29 milioni

Si è conclusa con un’offerta da 29 milioni e 365mila euro l’asta per il complesso del Grand Hotel di Riccione

È stata un'asta combattuta, ma alla fine il Grand Hotel di Riccione ha un nuovo proprietario, che si è aggiudicato la struttura con un'offerta di 29 milioni e 365.000 euro. Il vincitore dell'asta, la società che ha già rilevato l'ex colonia Bertazzoni, ha acquisto la proprietà del Grand Hotel e di tutto il compendio immobiliare. Nell'operazione rientrano anche Villa Bianca, Villa Bruna, i Magazzini, la Torre 900: quindi piscina, ristoranti, negozi, appartamenti e una residenza turistico-alberghiera. La base d'asta era 24 milioni e 865.000 euro: dopo 16 rilanci, c'è stato un vincitore, per una cifra maggiorata di quasi 5 milioni di euro. Ora saranno svolti gli accertamenti previsti dalla legge: al termine l'acquisizione sarà definitiva.