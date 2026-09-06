Il grande caldo non ferma lo spettacolo: Venturelli e Moroni vincono le 7 Borgate Macianesi

La gara podistica si è corsa su un circuito particolarmente impegnativo, tutto fuori strada, con discese e salite ripide

Il grande caldo di oggi (domenica 6 settembre) ha inciso sul numero delle presenze, considerata anche l'alta difficoltà della gara, ma le 7 Borgate Macianesi, VI° Memorial Giacomo Rossi, si sono confermate come uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di podismo. L'organizzazione a cura del Maciano Team Runners è stata come sempre inappuntabile, con partenza e arrivo al campo sportivo di Maciano dove sono stati allestiti i punti ristoro. Tra gli steward ha operato, come volontario, anche il sindaco di Pennabilli Mauro Giannini, poi protagonista delle premiazioni. Il via alla gara è partito alle 9.30: i podisti hanno affrontato un difficile percorso di 12 km (6 km per due giri) completamente fuori strada, con discese ripide e sterrate e salite molto impegnative. Rispetto al consueto, la gara è stata posticipata a settembre e fissata alla mattina, anche se il meteo ha giocato comunque un brutto scherzo, con temperature molto alte per i primi giorni di autunno meteorologico. Lo spettacolo non è comunque mancato.

La gara è stata vinta da Luca Venturelli del Cesena Triathlon, che ha tagliato il traguardo completando il percorso in 44 minuti e 16 secondi. Secondo Lorenzo Venturini (Sp Seven), staccato di un minuto e 6 secondi, terzo Andrea Pellegrini dell'Atletica Rimini Nord Santarcangelo, a sua volta preceduto di 5 minuti e 58 secondi dal vincitore). Quarto posto per Gianluca Zanotti del Maciano Team Runners, a 6 minuti 19 secondi da Venturini.

Tra le donne, l'inossidabile Federica Moroni dell'Atletica Rimini Nord Santarcangelo, ha tagliato per prima il traguardo in 55 minuti e 39 secondi, davanti ad Arianna Dominici del team Misano (1 ora e 39 secondi) e Valeria Bartolini del Rubicone For Sport (1 ora, 1 minuto e 31 secondi).