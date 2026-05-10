Il grande Triathlon a Cesenatico: le emozioni della gara sprint. Vincono Lanzinger e Bonacina

Sabato 9 maggio le prime gare del weekend del Challenge Cesenatico

È una giornata ricca di energia e partecipazione quella che ieri (sabato 9 maggio) ha aperto ufficialmente il weekend di Challenge Cesenatico 2026, con le gare sulla distanza Sprint e le prove dedicate ai più giovani. Fin dalle prime ore del mattino, il Race Village si è animato con l’apertura della segreteria gara e la consegna dei pacchi gara per gli atleti impegnati nelle competizioni della giornata, mentre l’area Expo ha accolto partecipanti, accompagnatori e appassionati, diventando fin da subito punto di riferimento per l’intero evento. Un centinaio gli atleti coinvolti nella prima giornata di gare, tra competizioni assolute e categorie giovanili, a testimonianza di una manifestazione capace di coinvolgere tutte le fasce d’età e ogni livello di esperienza. Ad aprire il programma agonistico sono state le donne, con la partenza della gara Sprint femminile alle ore 9:45, seguita nel primo pomeriggio, alle 13:15, dalla prova maschile.

Le emozioni del Triathlon Sprint

La prima ad uscire dall’acqua è Carlotta Bonacina, che chiude la frazione nuoto in 10:06, seguita a soli 4 secondi da Isabella Leah Gar. Alle loro spalle, un gruppo di sei atlete prova subito a rientrare, con un distacco di circa 30 secondi. All’uscita della T1, Bonacina mantiene il comando della gara con un passaggio in 11:15, anche se il margine sulle inseguitrici inizia progressivamente a ridursi. La frazione bike si rivela estremamente combattuta: al km 15 passa in testa Francesca Zenklusen, seguita da Alice Alessandri e dalla stessa Bonacina. La gara resta apertissima fino alla T2, dove la prima ad entrare è Alice Alessandri dopo 44:10 di gara, con Bonacina a pochi secondi. Dieci secondi più indietro arrivano Ludovica Severi e Francesca Zenklusen, ancora pienamente in corsa per il podio. Nella frazione run, però, Carlotta Bonacina cambia ritmo e supera Alessandri dopo circa 600 metri di corsa, aumentando progressivamente il vantaggio fino al traguardo. Bonacina conquista così la vittoria in 1:02:50. Alle sue spalle Isabella Leah Gar chiude seconda in 1:03:30, grazie a un sorpasso decisivo negli ultimi chilometri su Alice Alessandri, terza in 1:03:46.

Subito dopo prende il via la gara Sprint maschile, disputata in due batterie. Il primo ad uscire dall’acqua è Simone Ceddia in 9:25, seguito da Giovanni Aruffo. Fin dalle prime battute la gara si dimostra estremamente combattuta. All’uscita della T1 è Aruffo a portarsi al comando con 7 secondi di vantaggio su Ceddia, seguito da Francesco Peccerillo. Durante la frazione bike la leadership cambia più volte, riaprendo completamente la corsa. Al termine dei 20 km di ciclismo è Francesco Macrelli a transitare per primo in T2 con un tempo di 27:03, seguito da Lukas Lanzinger in 27:28 e da Francesco Peccerillo in 27:42. Nella frazione conclusiva di corsa, Lukas Lanzinger cambia passo dopo appena 600 metri, staccando il gruppo e consolidando progressivamente il proprio vantaggio fino al traguardo. Lanzinger conquista così la vittoria in 55:03, davanti a Giovanni Aruffo, secondo in 55:45, e a Simone Ceddia, terzo in 55:58.

Nel pomeriggio spazio alle nuove generazioni, con le gare di Duathlon Junior, che vedono protagonisti Giovanissimi e Giovani. Dalle ore 16:00 i più piccoli sono scesi in campo, seguiti alle 17:30 dagli atleti delle categorie superiori, portando entusiasmo e spirito competitivo nel cuore della manifestazione.