Il Guerin Sportivo omaggia il grande giornalista riminese Romano Bedetti e Babelis Tv

Il direttore Italo Cucci pubblica una lettera del figlio Gianmarco: "Babbo, cosa mi dici di questo Rimini?"

Nel numero del Guerin Sportivo in uscita a novembre c'è un omaggio a Romano Bedetti, storico giornalista riminese, primo telecronista di un match di calcio su una televisione privata: la partita in questione Rimini-Spal, trasmessa da Babelis Tv, la terza emittente privata italiana via cavo fondata, nel 1971, da Bedetti e dai suoi compagni di avventura. L'omaggio nasce da una lettera del figlio Gianmarco, pubblicata nella sezione della posta del direttore Italo Cucci. Il titolo richiama i problemi attuali della squadra biancorossa: "Babbo, cosa mi dici di questo Rimini?". Laconica la risposta del direttore Cucci: "Leggo le cronache del mio ultimo Rimini e penso al mio amico Romano. Cos'avrebbe detto, davanti a tanta vergogna? Cronaca fuoco e fiamme?". Ma il Rimini di oggi è solo l'incipit di un sentito ricordo, da parte di Cucci, dell'amico e collega Romano. Pubblichiamo tutto aggiungendo la foto di Romano allo stadio con il figlio Gianmarco, bambino, pubblicata da quest'ultimo sulla propria pagina Facebook. Doveroso, nei confronti di Gianmarco, un elogio per la sua encomiabile attività (sui social e non solo) di conservazione delle memoria del mondo televisivo-radiofonico locale; altrettanto doveroso un saluto al direttore Cucci, con la promessa di riprendere prima o poi il nostro dibattito a distanza sulle sorti del "mio" Milan. Per il Rimini, speriamo in tempi migliori, con la consapevolezza, in questi mesi, di non essere riuscito a onorare la memoria del mitico Romano con il mio lavoro. Ma raccontare questo Rimini, purtroppo, è stato ed è ancora piuttosto complicato.

Riccardo Giannini

La lettera di Gianfranco Bedetti