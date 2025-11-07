Il gusto autentico della Valconca: a Mondaino torna “Fossa, Tartufo e Venere”

Il 23 e il 30 novembre un appuntamento per i viaggiatori del gusto

La tradizione incontra il gusto più autentico delle colline riminesi: domenica 23 e domenica 30 novembre, Mondaino diventa la meta ideale per chi ama scoprire l’Italia attraverso i sapori, i profumi e le emozioni del territorio. Con l’evento “Fossa, Tartufo e Venere”, il borgo della Valconca si trasforma in un piccolo paradiso per buongustai, dove ogni angolo racconta una storia di passione, cultura e piacere della tavola. Qui, tra antiche mura e panorami che si aprono sul mare e sull’Appennino, il visitatore potrà intraprendere un vero itinerario del gusto autunnale, fatto di soste golose, incontri con i produttori, degustazioni e profumi che sanno di terra e di memoria.

Protagonista assoluto sarà il tartufo bianco pregiato – Tuber Magnatum Pico – che regalerà ai palati più fini la sua eleganza profonda e persistente: lo si potrà assaporare in menu dedicati, proposti nei ristoranti, agriturismi e osterie di Mondaino e dintorni, in abbinamento ai vini e alle specialità locali. Accanto a lui il formaggio di fossa, autentica eccellenza delle colline riminesi, che dopo mesi di maturazione nelle fosse di arenaria sprigiona un aroma unico e inconfondibile, capace di raccontare in un solo assaggio la storia di un territorio.

Ma “Fossa, Tartufo e Venere” è anche un viaggio sensoriale nel piacere di vivere: il piacere di una passeggiata tra le vie accese di profumi e colori, tra stand gastronomici e botteghe artigiane dove si può toccare con mano la creatività di chi lavora ancora secondo tradizione. E per chi ama unire gusto e cultura, nelle due domeniche Mondaino apre le porte (dalle 10 alle 13 e poi dalle 15 alle 18) dei suoi Musei Mondainesi: il Museo Paleontologico, il Museo Torre Portaia, il Museo delle Maioliche e la Mostra delle fisarmoniche Galanti. Novità di quest’anno: la visita guidata alla terrazza panoramica della Rocca Malatestiana. Non mancherà l’aspetto legato all’intrattenimento, tra musica e balli per il divertimento del pubblico, in piazza Maggiore e nelle vie del Paese: il 23 novembre saranno in scena Black Coffee Groove espresso e il Trio Cluster con i canti da osteria; domenica 30 novembre la Compagnia “Viva el Ball!!” insieme a “Le Stornelle”.

Due giornate che uniscono tradizioni, sapori e cultura, in un’atmosfera calda, accogliente e genuina, dove la convivialità è la regina della festa. Un’occasione per concedersi un weekend tra colline, borghi e piaceri della tavola, alla scoperta di una Romagna che incanta con semplicità e gusto.

Il programma completo della manifestazione sarà svelato nei prossimi giorni, ma chi ama i viaggi gastronomici sa già che l’appuntamento di fine novembre è a Mondaino, nel cuore della Valconca: dove la tradizione incontra il gusto.