“Il ladro silenzioso della vista”: a Rimini un incontro per sensibilizzare sul glaucoma

Glaucoma, prevenzione e diagnosi precoce: grande partecipazione all’incontro pubblico al Museo della Città di Rimini

Grande partecipazione questa mattina (mercoledì 11 marzo) alla Sala degli Arazzi del Museo della Città di Rimini per la conferenza stampa–incontro pubblico promossa dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Sezione Territoriale di Rimini, in collaborazione con Ausl Romagna, in occasione della Settimana Mondiale del Glaucoma (8–14 marzo).

L’incontro, aperto alla cittadinanza, ha visto gli interventi della presidente della sezione riminese Uici Sara Arseni e della dottoressa Valentina Della Pasqua, chirurgo oculista, dirigente medico e responsabile dell’Ambulatorio Glaucoma degli ospedali di Rimini e Riccione, che ha illustrato caratteristiche, fattori di rischio e possibilità di cura della patologia.

Dalla relazione della dottoressa Della Pasqua è emerso con chiarezza come la diagnosi precoce rappresenti l’elemento fondamentale per la prevenzione e il controllo del glaucoma. La malattia, infatti, è cronica e non guaribile, ma può essere efficacemente curata e tenuta sotto controllo se individuata in fase iniziale. Per questo è essenziale sottoporsi con regolarità a visite oculistiche, soprattutto in presenza di specifici fattori di rischio come familiarità con la malattia, uso prolungato di terapie cortisoniche, età superiore ai 40 anni, miopia elevata o precedenti traumi oculari.

Il glaucoma è definito spesso “il ladro silenzioso della vista” perché nelle fasi iniziali non presenta sintomi evidenti: quando il danno al nervo ottico si manifesta, può essere già irreversibile. Da qui l’importanza dei controlli periodici: una visita oculistica completa è lo strumento più efficace per intercettare precocemente la patologia.

L’incontro ha registrato una presenza numerosa e un forte coinvolgimento del pubblico, con molte domande e interventi sul tema della prevenzione e delle possibilità terapeutiche. Tra i partecipanti anche la classe VB-O dell’Istituto Alberti, indirizzo Oculistica, che ha seguito con interesse gli approfondimenti e contribuito al momento di confronto con domande e osservazioni.

Un appuntamento che ha confermato quanto l’informazione e la prevenzione siano strumenti fondamentali per contrastare una patologia diffusa ma ancora troppo spesso sottodiagnosticata.