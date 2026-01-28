Il lavoro cambia a Rimini: la nuova “caccia” è agli agenti immobiliari

Lo riferisce Antonio Sgambato di I-Service

Negli ultimi anni a Rimini l’avvicinarsi della stagione estiva ha avuto un copione noto: la ricerca rapida e spesso affannosa di personale per turismo e ristorazione. Camerieri, lavapiatti, bagnini, addetti all’accoglienza: figure indispensabili per sostenere l’alta stagione, richieste con urgenza e con quella frenesia che, puntualmente, si ripete ogni anno.

Oggi, però, accanto a quel fenomeno se ne sta imponendo un altro, più recente ma sempre più evidente. Con l’aumento delle agenzie immobiliari in città, si sta affermando una nuova “caccia” al personale: quella agli agenti immobiliari. Una domanda che sta crescendo rapidamente e che coinvolge profili diversi, dai giovani alla prima esperienza fino a figure più mature, uomini e donne, interessati a un percorso professionale meno stagionale e più strutturato.

A descrivere questo scenario è Antonio Sgambato, uno dei soci dell’agenzia immobiliare I-Service: “Sono figure che stiamo ricercando: si tratta, del resto, di un lavoro che offre delle grandi opportunità. Noi garantiamo sia dei fissi che delle provvigioni, chiaramente importanti, però al di là del guadagno immediato, la cosa che conta è il percorso: un percorso professionale che, se interpretato con serietà, negli anni assicura grandi soddisfazioni”.

Secondo Sgambato, la chiave non è solo l’inserimento lavorativo, ma la crescita: formazione, affiancamento e costruzione di competenze reali. “Noi cerchiamo delle persone a cui impartire una formazione importante sul camp’. È uno di quei lavori in cui dipende molto dall’approccio: serve serietà, costanza ed entusiasmo perché quello dell’agente immobiliare è una professione con grandi sbocchi”. Un mestiere che richiede metodo, conoscenza del territorio, capacità di relazione e una lettura solida del mercato.

E proprio qui, evidenzia Sgambato, si inserisce un aspetto attuale: l’immagine “veloce” proposta dai social. “Oggi i social hanno un po’ distorto questa professione: ci sono tanti agenti immobiliari che sono prima di tutto influencer. In realtà dietro deve esserci una conoscenza solida e ramificata del mercato immobiliare”. Per questo, la selezione punta su persone motivate a imparare davvero, con l’obiettivo di inserirle in filiere operative già attive.

I-Service, conclude Sgambato, lavora su un’area ampia e dinamica: “Ricerchiamo persone da inserire nelle nostre filiere, preferibilmente giovani, sapendo che abbiamo una copertura sull’intero territorio romagnolo”. Un segnale chiaro: a Rimini la domanda di lavoro cambia volto e, accanto alle professioni stagionali, cresce una nuova richiesta che finalmente guarda anche al lungo periodo.