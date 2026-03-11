"Il lavoro oggi non è priorità della sinistra": chiusura della piscina comunale diventa caso politico

Rimini, l'affondo dei due consiglieri di opposizione Lisi e Muraro Brunori

I consiglieri di opposizione Gloria Lisi e Stefano Muraro Brunori (Gruppo Gloria Lisi per Rimini) intervengono sulla chiusura della piscina comunale, in programma per fine mese, accusando l'amministrazione comunale di un silenzio "assordante". "Nemmeno il lavoro sembra più una priorità di questa sinistra. Nemmeno il sacrosanto diritto a dare un reddito alla propria famiglia scuote chi dovrebbe dare delle risposte a chi vorrebbe difendere il proprio impiego. Non c'è nulla da dire se non chiedere dove sia finita quella sinistra che metteva sempre al primo posto lavoro, casa e salute", attaccano Lisi e Muraro Brunori. "Esistono problemi internazionali - incalzano - ma anche grandi questioni locali che non dovrebbero passare in sordina".



Per i due consiglieri di opposizioni la soluzione, in caso di chiusura, potrebbe essere rappresentata dall'assunzione e dal poter lavorare nella nuova piscina di Viserba. "Nulla è impossibile per chi ha le cariche di alta amministrazione. Auspichiamo che il grido arrivi a chi di dovere", chiosano.



