Il liscio romagnolo punta all’Unesco: la famiglia Casadei sostiene la candidatura

Conclusa la consultazione regionale del progetto “Vai Liscio”, il percorso prosegue verso il riconoscimento come patrimonio culturale immateriale dell’umanità

La musica romagnola sogna il riconoscimento internazionale. E a fare il tifo per la candidatura del liscio a patrimonio culturale immateriale dell’umanità Unesco è innanzitutto la famiglia di Secondo Casadei, l’autore di «Romagna mia». La conclusione della fase di consultazione promossa dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del progetto «Vai Liscio» è stata accolta con grande soddisfazione da Casadei Sonora, la storica casa discografica di Riccarda Casadei e delle figlie Letizia ed Lisa Valletta.

«Anche noi abbiamo dato il nostro contributo a questo progetto e siamo felici di constatare che il percorso prosegue. Finalmente sembra esserci una volontà concreta di andare avanti in questa direzione. Per noi assume un significato ancora più importante in vista del 2028, quando celebreremo il centenario della fondazione dell’orchestra di Secondo Casadei».

La candidatura all’Unesco potrebbe rappresentare un’occasione di rilancio per un genere musicale che ha segnato la storia del costume italiano, ma che negli ultimi decenni ha attraversato anche momenti difficili.

«Il liscio rappresenta una parte fondamentale della nostra cultura e della nostra identità. Pensiamo a Napoli, dove la tradizione musicale è sempre stata difesa con orgoglio dalla stessa comunità. In Romagna non è sempre stato così. La nostra musica ha conosciuto periodi di appannamento, ma siamo convinte che questa candidatura possa darle un nuovo impulso, contribuendo ad avvicinare anche le nuove generazioni».

Intanto, con l’incontro del 27 novembre a Parma, si è concluso il ciclo dei cinque appuntamenti territoriali organizzati dalla Regione per coinvolgere musicisti, orchestre, scuole di ballo e gestori di balere. Il materiale raccolto confluirà ora in una prima proposta da sottoporre alla Commissione nazionale italiana per l’Unesco.

«Tutta la Romagna fa il tifo per questa candidatura - spiegano da Casadei Sonora -. Non si tratta soltanto di ottenere un prestigioso riconoscimento internazionale, ma soprattutto di assicurare un futuro alla nostra musica, mantenendo vivo un patrimonio che appartiene all’intera comunità».