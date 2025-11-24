Il Malatesta ha un nuovo bar: inaugurato il Caffè del Teatro

Il progetto dell'amministrazione di Montefiore è stato supportato dal gruppo Caffè Pascucci

Il Comune di Montefiore Conca ha inaugurato ufficialmente il nuovo Caffè del Teatro, uno spazio pensato per valorizzare il Teatro Malatesta e renderlo un luogo ancora più accogliente e vissuto dalla comunità.

Il progetto è stato portato avanti dall’amministrazione comunale e realizzato anche grazie al sostegno di Mario Pascucci, amministratore delegato di Caffè Pascucci, che ha messo a disposizione le attrezzature necessarie all’allestimento dello spazio. La sua presenza all’inaugurazione ha evidenziato l’importanza della collaborazione tra istituzioni e imprese del territorio. “Questo intervento è una promessa mantenuta” sottolinea l’amministrazione, “un impegno assunto con la comunità e oggi concretizzato con un servizio che rafforza la vitalità del nostro teatro”.

Il Caffè del Teatro nasce con l’obiettivo di dare nuova energia al Teatro Malatesta, creando un ambiente semplice e funzionale in cui il pubblico possa incontrarsi prima e dopo gli eventi, favorendo socialità, scambio e partecipazione. Si tratta di un intervento che conferma la volontà dell’amministrazione di migliorare la fruibilità dei luoghi culturali e di sostenere ogni azione utile a rendere Montefiore Conca un paese sempre più accogliente e attivo.

L’amministrazione comunale esprime un sentito ringraziamento a Mario Pascucci per la generosità e la disponibilità dimostrate, contribuendo in modo determinante alla realizzazione del nuovo spazio. Con questa inaugurazione, il Teatro Malatesta apre una nuova fase della propria storia, arricchendosi di un servizio che ne accompagna l’offerta e rafforza il legame con cittadini, associazioni e visitatori.

All’inaugurazione erano presenti anche i rappresentanti della Pro loco Montefiore Conca, della Cooperativa Sociale Ca' Santino, e dell’Amministrazione Comunale.