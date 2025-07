“Il male si vince insieme”: l’abbraccio di Papa Leone XIV a San Patrignano

SanPa in udienza con il pontefice per la Giornata mondiale contro le droghe

In udienza con Papa Leone XIV. Il 26 giugno 2025 sarà una giornata da ricordare per San Patrignano. Nella Giornata mondiale contro le Droghe, assieme a tutte le comunità italiane, su idea del Dipartimento Politiche Antidroga, ha partecipato all’incontro privato con il Pontefice in Vaticano nel cortile San Damaso del Palazzo Apostolico. Una rappresentanza della comunità riminese e delle associazioni di tutta Italia che collaborano con la Comunità, per un totale di 116 persone, hanno avuto modo di ascoltare le parole del Santo Padre e il discorso del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.

Davvero incoraggianti le parole di Papa Leone XIV : “La droga e le dipendenze sono una prigione invisibile che voi, in modi diversi, avete conosciuto e combattuto, ma siamo tutti chiamati alla libertà”. Inoltre “noi cerchiamo la pace e la gioia, ne siamo assetati. E molti inganni ci possono deludere e persino imprigionare in questa ricerca. Guardiamoci attorno, però. E leggiamo nei volti l'uno dell'altro una parola che mai tradisce: insieme. Il male si vince insieme. La gioia si trova insieme. L'ingiustizia si combatte insieme”. Dunque “troppo spesso, in nome della sicurezza, si è fatta e si fa la guerra ai poveri, riempiendo le carceri di coloro che sono soltanto l'ultimo anello di una catena di morte. Chi tiene la catena nelle sue mani, invece, riesce ad avere influenza e impunità”.

A portare una sua testimonianza a Leone XIV e alle oltre 3000 persone presenti anche Paola, una ragazza da oltre un anno in percorso a San Patrignano, che ha raccontato prima la sua storia di disperazione, persa a soli 18 anni, e poi la sua rinascita in comunità: “Farlo di fronte al Santo Padre è stata un’emozione unica e le sue parole rispetto l’importanza dell’unione che deve esserci fra noi ragazzi per superare il problema”.

“E’ stato un grande onore essere stati invitati da Papa Leone XIV a nemmeno due mesi dalla sua elezione – ha sottolineato la Presidente di San Patrignano Vittoria Pinelli presente nel cortile di San Damaso – Mi auguro che nelle Sue parole le persone abbiano trovato la forza per affrontare il terribile problema delle dipendenze. Penso alle tante ragazze e ragazzi che ancora non hanno il coraggio di chiedere aiuto, ma anche alle loro famiglie che vivono nella disperazione. Questo incontro è la conferma che tutti meritano una seconda possibilità”.