Il mare di Riccione si racconta: un’alleanza per proteggere la vita sotto le onde

Riccione e Fondazione Cetacea insieme per la tutela del mare: firmato accordo triennale

La Giunta Comunale di Riccione ha approvato l’avvio di una collaborazione triennale con la Fondazione Cetacea per promuovere la tutela della biodiversità marina, la sensibilizzazione della cittadinanza e la divulgazione scientifica sul patrimonio naturale della città. L’accordo sarà presto ufficialmente siglato tra Comune e Fondazione.

L’intesa nasce dall’esperienza straordinaria di questa estate: per la prima volta nella storia della città, una tartaruga marina Caretta caretta ha nidificato sulle spiagge di Riccione, dando vita a 38 piccoli che hanno raggiunto il mare. L’evento, unico per il territorio, è stato seguito con grande attenzione dai volontari della Fondazione Cetacea, che hanno garantito la sicurezza del nido giorno e notte, contribuendo con quasi 2.000 ore di lavoro e oltre 350 volontari coinvolti.

"La nascita di queste tartarughe sulla nostra costa è un evento straordinario, che ci ricorda quanto sia prezioso il nostro mare e quanto importante sia tutelarlo - afferma l’assessore all’Ambiente Christian Andruccioli -.Grazie a questa collaborazione articolata che andremo presto a formalizzare con un accordo triennale con Fondazione Cetacea, potremo sviluppare iniziative scientifiche, educative e di sensibilizzazione, coinvolgendo cittadini, studenti e turisti. È un passo importante per fare di Riccione un esempio di città attenta all’ambiente e alla biodiversità”.

"Siamo orgogliosi di poter consolidare questa collaborazione con il Comune di Riccione - aggiunge il presidente di Fondazione Cetacea Sauro Pari -. Si tratta del primo rapporto organico e strutturato che la Fondazione Cetacea ha instaurato, grazie all’assessore Christian Andruccioli, con il Comune di Riccione. La Fondazione Cetacea è radicata nel territorio e riveste una funzione che ritengo insostituibile dal punto di vista, non solo dell'educazione ambientale, ma anche turistica ed educativa. Nei prossimi anni continueremo a portare avanti attività di educazione ambientale, ricerca scientifica e coinvolgimento diretto dei cittadini, proteggendo le specie marine e gli habitat costieri e continuando a diffondere una cultura di rispetto per il mare."

L’accordo triennale prevede l'organizzazione di diverse attività: iniziative di divulgazione scientifica e convegni, gestione di eventi straordinari come la nidificazione delle tartarughe, conferenze e laboratori per coinvolgere cittadini e turisti, oltre alla partecipazione alla prossima edizione di “Into the Blue – Sea Life Fest” e alla creazione di partnership con università e centri di ricerca.