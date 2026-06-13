Il mare diventa brand: gli studenti creano il “Rosa Riccione” ispirato all’alba sulla spiaggia

Dall’osservazione dell’alba sulla spiaggia nasce un colore ufficiale destinato a diventare un marchio creativo e imprenditoriale

Catturare la luce tenue dell'alba che illumina la spiaggia, isolare quella precisa sfumatura color sabbia al mattino e trasformarla in un brand cromatico ufficiale per abiti d'alta moda. Nasce così il "Rosa Riccione", una tonalità originale codificata con precisione geometrica dai ragazzi della classe 3B del liceo artistico Volta-Fellini, guidati dai docenti Micaela De Leo, Giorgia Centanni, Andrea Solomita e Moreno Straccialini, con il coordinamento della professoressa Simona Andruccioli. "Quello che era iniziato come un esercizio scolastico - spiega l'amministrazione comunale - si è trasformato in un progetto di microimprenditorialità artigiana intitolato Divina Riccione, con il patrocinio e il contributo di Cna Territoriale Rimini attraverso il coinvolgimento di Roberto Corbelli, presidente Cna Federmoda Rimini oltre che presidente di Cna Riccione".

L'intera operazione si svelerà ufficialmente alla città martedì 16 giugno alle ore 15:00, con l'inaugurazione della mostra immersiva allestita nello spazio Art room di Villa Franceschi: uno spazio creativo e laboratoriale messo a disposizione degli studenti del liceo Volta-Fellini da parte dell’amministrazione comunale. Hanno collaborato al progetto anche le classi seconde del liceo. L’allestimento è stato curato da Roberto Caldari, Luigi Franchi, Nevio Monacchi. Tutta la parte di grafica è stata curata dalla 4F con Rita Seraghiti, Emanuele Fabrizioli.



