Il mare raccontato dai più piccoli: Rimini affida ai bambini la nuova cultura blu

Rimini Blue Lab: quando l’immaginazione dei bambini diventa cultura del mare

Rimini investe sulla creatività dei bambini per costruire una nuova cultura del mare: al via, infatti, un progetto che unisce scuole, famiglie e artisti. "Rimini sceglie di mettere al centro l’immaginazione dei bambini per costruire una nuova cultura del mare: più sensibile, più partecipata, più vicina alla vita quotidiana della comunità. Un modo per ricordare che il mare non è solo un luogo, ma un patrimonio emotivo e collettivo che appartiene a tutti", spiega l'amministrazione comunale.

Con Rimini Blue Lab prende così forma un percorso artistico che coinvolgerà bambini da 0 a 6 anni, educatrici, insegnanti e genitori delle scuole d’infanzia comunali. L’iniziativa, affidata all’associazione culturale e teatrale Alcantara e realizzata in collaborazione con il Coordinamento Pedagogico comunale, porterà alla creazione di un’installazione artistica aperta al pubblico, una mostra e lo spettacolo teatrale La Qua di Teatro Koreja. Un viaggio che nasce nelle scuole e arriva alla città, trasformando emozioni, ricordi e immaginazione in un racconto collettivo sul mare.

Il percorso si svilupperà da febbraio a giugno 2026 e coinvolgerà due scuole d’infanzia del Comune di Rimini. L’idea è semplice e potente: indagare il mondo interiore dei bambini attraverso il mare, simbolo di nascita, scoperta e identità. Il progetto si articola su tre direttrici: ascolto dei bambini, con incontri e registrazioni audio nelle scuole, formazione degli adulti, rivolta a educatrici, insegnanti e genitori, restituzione artistica, con un’installazione, una mostra e uno spettacolo aperti alla città.