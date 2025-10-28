Il medioevo più irriverente arriva a Poggio Torriana con I 4 desideri di Santu Martinu

Dario De Luca e Gianfranco De Franco riportano in vita l’ironia dei fabliaux medievali tra musica, eros e comicità popolare

Continua Mentre Vivevo, la rassegna di teatro e arti del contemporaneo giunta alla 11^ edizione che l'associazione quotidianacom cura presso la Sala Teatro di Via Costa del Macello a Poggio Torriana.

Domenica 2 novembre la rassegna ospita “I 4 desideri di Santu Martinu”, spettacolo proposto da un’altra eccellenza del teatro calabrese che l’attore Dario De Luca di compagnia Scena Verticale, accompagnato dalle musiche originali di Gianfranco De Franco, ha liberamente tratto dai fabliaux anonimi medievali “Les quatre sohais saint Martin” e “Le sohait des vez”.

La riscrittura de “I 4 desideri di Santu Martinu” parte da uno spunto – quello dei desideri concessi per volontà soprannaturale e sprecati per stupidità o cattiveria – presente in tutte le letterature. In Occidente, nell’ambito fiabesco, questo tema lo si ritrova in La Fontaine, Perrault e nei fratelli Grimm.

I fabliaux (in italiano favolelli) sono brevi racconti in versi, sorti alla fine del XII secolo, le cui origini vanno ricercate nella tradizione classica latina e greca. Vi si narravano storie comiche e spesso oscene in toni crudamente realistici o satirici. Il genere influenzò autori come Rabelais in Francia e Boccaccio in Italia.

Dario De Luca e Gianfranco De Franco, nelle vesti di trovatore e musico, riscoprono la letteratura popolare oscena del XII e XIII secolo e prestano corpo e fiati a questo racconto folle e divertente. Una favola boccaccesca per celebrare l'amore e le sue vere gioie durature: il desiderio di una donna e di un uomo portato a vette parossistiche, che utilizza il gioco dell’abnorme e dell’assurdo come deformazione fantastica della realtà, in cui è possibile celebrare l'eros e le sue intime membra.

Le parole sembrano sgorgare come canti goliardici dei Carmina Burana, in un trionfo di suoni, sensi e doppi sensi piccanti, senza mai scadere nella volgarità, ma anzi utilizzando la forza dissacrante dei contenuti satirici, ribelli alla comune morale di facciata.

Mentre Vivevo è realizzato con il sostegno del Bando Cultura Comune Poggio Torriana in collaborazione con Rivierabanca.