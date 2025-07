Il meteo della Notte Rosa per Rimini e Provincia: sole protagonista

Federico Antonioli di Meteo Fed Mare e Costa analizza il tempo: le previsioni per il weekend 20-21-22 giugno

Sulla Notte Rosa splenderà il sole. Il capodanno dell'estate sarà infatti caratterizzato da tempo stabile, salvo qualche isolato piovasco nella notte tra sabato e domenica. Lo evidenzia Federico Antonioli di Meteo Fed - Mare e costa nei suoi aggiornamenti quotidiani.

Dopo il maltempo di inizio settimana, l'alta pressione è tornata protagonista. Oggi (venerdì 20 giugno) giornata soleggiata con temperature massime tra i 27° della costa e i 30° dell'entroterra, vento a regime di brezza e mare tra il calmo e poco masso.

Domani (Sabato 21 giugno) ancora tempo stabile, con qualche velatura in transito in mattinata e tardo pomeriggio. Le temperature saranno stazionarie, mentre soffieranno venti da Est, Levante e Scirocco. Nel pomeriggio le raffiche saliranno di intensità, sui 45-50 km/h, il mare diventerà mosso, specie al largo.



Nella notte tra sabato e domenica è possibile qualche isolato piovasco in esaurimento all'alba. In mattinata tornerà quindi il sole. Le temperature massime, per la giornata di domenica (22 giugno) saranno in lieve calo, tra i 27° e i 28° nell'entroterra, 25-26° in costa. I venti torneranno nel pomeriggio a regime di brezza.

Sarà un weekend con tempo mite e gradevole, ma da lunedì (23 giugno) si volta invece pagina. Inizierà infatti la prima lunga ondata di caldo dell'estate 2025. "Ci sarà il consolidamento di un vasto campo di alta pressione che porterà arie di masse calde e umide sul Mediterraneo", evidenzia Antonioli. i venti saranno a regime di brezza, non ci sarà il garbino: ergo caldo afoso ovunque, con temperature che nell'entroterra supereranno i 34° per diversi giorni, mentre in costa il termometro si fermerà sui 30-31°, ma con tassi di umidità superiori.

Distanza temporale ancora piuttosto significativa, ma il 29 giugno potrebbe esserci un calo termico. Ma niente "break" significativo: luglio inizierà nuovamente, oltre che con l'alta pressione, anche con un nuovo aumento delle temperature.

Riccardo Giannini