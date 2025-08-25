Violenza sessuale su 4 bambini durante un campo estivo a Carpegna: arrestato 27enne

L'arresto dell'animatore, dopo 4 anni, è avvenuto a Riccione

Nella mattinata di sabato 23 agosto 2025, la Squadra mobile della Questura di Rimini ha arrestato un giovane di 27 anni, cittadino sammarinese, in esecuzione di un ordine di carcerazione.

Il provvedimento era stato emesso lo scorso aprile dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Urbino, a seguito della condanna definitiva dell’uomo a 4 anni e 4 mesi di reclusione per violenza sessuale aggravata e continuata ai danni di quattro minori di età compresa tra i 10 e gli 11 anni.

Le indagini, condotte dalla Squadra mobile di Ancona, hanno ricostruito fatti risalenti all’estate del 2021, avvenuti a Carpegna durante un Football Camp frequentato da numerosi bambini, al quale l’arrestato partecipava come animatore.

La ricerca dell’uomo sul territorio riminese ha avuto una svolta nei giorni precedenti al fermo, dopo che il 27enne aveva pubblicato sui social alcuni post che testimoniavano la sua presenza in zona. Sabato mattina è stato individuato a Riccione, mentre assisteva a una partita di calcio giovanile, e subito condotto alla Casa circondariale di Rimini.

Oltre alla pena principale, l’autorità giudiziaria ha disposto l’applicazione di misure accessorie: l’interdizione perpetua da incarichi presso scuole e istituti frequentati prevalentemente da minori, il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati da minori, il divieto di svolgere lavori che comportino contatti con minori e l’obbligo di comunicare alla polizia la propria residenza e i propri spostamenti per un anno.