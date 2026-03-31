Il Metromare per una domenica diventa discoteca: "Spazio di socialità, non solo mezzo di trasporto"

L’evento, un'esperienza itinerante in musica tra Riccione e Rimini, è riservato a un numero limitato di partecipanti, circa 80 ospiti

Mobilità e intrattenimento si incontrano domenica 19 aprile sul Metromare, che torna a trasformarsi in uno spazio esperienziale in movimento con “Moliendo On Board”. Il progetto, promosso dall’amministrazione comunale di Riccione e ideato da Moliendo, rientra nelle iniziative promozionali dal Comune di Riccione, l'ultima in ordine di tempo è il treno “Riccione Music City”, il convoglio brandizzato che racconta e promuove l’identità della città attraverso la sua proposta artistica e culturale.

"Il progetto - spiega l'amministrazione comunale - si pone l’obiettivo di connettere esperienze culturali, servizi e valorizzazione del territorio e si configura come un esempio concreto di sinergia tra progettualità indipendente e visione pubblica, orientata a sviluppare nuove modalità di fruizione degli spazi urbani e delle infrastrutture".

L’evento, un'esperienza itinerante in musica tra Riccione e Rimini, è riservato a un numero limitato di partecipanti, circa 80 ospiti.

“Questa iniziativa rappresenta un ulteriore tassello del percorso musicale che stiamo costruendo con Riccione Music City, un progetto che porta la musica a vivere tutta la città: dai grandi eventi in piazzale Roma alle esperienze diffuse sul territorio - sottolinea l’assessore al Turismo ed eventi, Mattia Guidi -. Accogliamo con entusiasmo format capaci di uscire dai palcoscenici tradizionali e di trasformare luoghi e momenti quotidiani in esperienze originali e coinvolgenti”.

“Con Moliendo On Board protagonisti sono i giovani, la musica e una mobilità sempre più integrata e sostenibile - aggiunge l’assessore alla Mobilità, Simone Imola -. Il Metromare, insieme al treno brandizzato Riccione Music City’ contribuisce a ridisegnare il modo di vivere e raccontare il territorio: non solo infrastrutture di collegamento tra Riccione e Rimini, ma veri e propri spazi di esperienza e socialità, capaci di valorizzare l’identità della nostra città e le sue eccellenze”.