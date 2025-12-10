Il Millepiedi e la Open Group per l'innovativo progetto di Rimini che valorizza il lavoro femminile

Al via “Women’s Skill”, il progetto che porta formazione e welfare nelle aziende riminesi per ridurre il divario di genere

Ridurre il gap occupazionale, investire in percorsi di carriera femminile, avviare sistemi di welfare aziendale e potenziare la formazione. Sono questi alcuni dei principali obiettivi che il Comune di Rimini intende sviluppare tramite il progetto “Women’s skill”, affidato in seguito ad istruttoria pubblica alla cooperativa sociale bolognese “Open Group”, come capofila, insieme alla cooperativa sociale riminese “Il Millepiedi” in veste di partner operativo.

L’obiettivo è quello di rendere il mondo del lavoro più inclusivo e attento alle pari opportunità, partendo dalle aziende della provincia di Rimini. Nei prossimi mesi saranno selezionate alcune aziende del territorio, scelte in base alla presenza significativa di donne tra i dipendenti e alla disponibilità a partecipare attivamente. Per loro è previsto un pacchetto di attività che comprende anche laboratori formativi per dirigenti e dipendenti su linguaggio inclusivo, contrasto alle discriminazioni, maternità e paternità, educazione finanziaria e misure di sostegno alla crescita professionale.

Il progetto si collegherà al Tavolo Parità di Genere già attivo a Rimini e promuoverà un tavolo operativo con imprese, sindacati e associazioni per monitorare fenomeni come il gender pay gap e definire linee guida condivise. Oltre a quelle messe a disposizione tramite il Comune di Rimini, per avviare le attività, le aziende coinvolte potranno accedere anche a ulteriori finanziamenti regionali e nazionali (Pnrr, Unioncamere, Dipartimento Pari Opportunità) legati alla certificazione di parità e al welfare aziendale.

“I dati sull’occupazione femminile a Rimini - spiega la vicesindaca di Rimini Bellini - mostrano segnali positivi, ma il divario con gli uomini è ancora troppo ampio. Le donne continuano a sostenere gran parte del lavoro di cura familiare e questo limita la loro piena partecipazione al mercato del lavoro. In provincia il tasso di occupazione femminile resta infatti sotto la media europea di alcuni punti, con salari medi inferiori rispetto agli uomini. È proprio per colmare questo gap che nasce Women’s Skill, un progetto che offre alle aziende strumenti concreti, consulenze gratuite e accesso a finanziamenti per rendere la parità di genere non solo un obiettivo sociale, ma anche un vantaggio competitivo".