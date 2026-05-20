"Il mio compagno mi ha costretta a rapporti sessuali e mi picchiava": assolto dalle accuse della ex

Assoluzione perché il fatto non sussiste per un 36enne riminese

Si è concluso con un'assoluzione, perché il fatto non sussiste, e un non luogo a procedere nei confronti di due ex conviventi riminesi, lui 35 anni e lei 36 anni. Nel marzo 2024 la donna aveva presentato denuncia, lamentando maltrattamenti subiti da lei e dal figlio piccolo, inoltre accusando l'ex compagno di averla costretta a rapporti sessuali. Nella denuncia evidenziava che l'uomo, a causa della forte gelosia, cercasse di esercitare un controllo su di lei, arrivando anche a pedinarla. Lui, a sua volta, l'aveva denunciata per maltrattamenti. La donna, assieme al figlio, era stata in una casa protetta per 6 mesi. Poi, davanti al giudice civile, le parti si erano confrontate per l'affidamento del figlio. Il giudice aveva nominato un consulente tecnico per le valutazioni sui profili genitoriali. Dagli accertamenti era emersa un'ossessione della madre verso l'igiene del bambino, costretto a più docce al giorno. Anche le parti hanno nominato un proprio consulente e il verdetto è stato unanime: il figlio è stato collocato presso il padre, tenuto però a trovare una soluzione abitativa per l'ex compagna. Sul fronte penale, la Procura aveva chiesto rinvio a giudizio per entrambi. Per la 36enne, il gup ha disposto il non luogo a procedere. Il 35enne, difeso dagli avvocati Andrea Cappelli e Paola Zavatta, è stato processato con rito abbreviato e assolto perché il fatto non sussiste.