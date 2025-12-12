Il Misano World Circuit fa impresa: premiata la Santa Monica Spa a Milano

È tra le eccellenze italiane dell’Industria Felix

La Santa Monica Spa è stata premiata Milano nell’ambito del 67° evento Industria Felix, 6ª edizione nazionale de “L’Italia che compete”. La società del Gruppo Financo, proprietaria di Misano World Circuit, è tra le 124 aziende italiane che hanno ricevuto il riconoscimento per le loro performance a livello gestionale e l’affidabilità finanziaria. L’evento, organizzato da Industria Felix Magazine, si è tenuto nella cornice di Palazzo Mezzanotte ed è stato presentato da Maria Soave ed Elisa Isoardi.

Il Premio si sviluppa attraverso una maxinchiesta su circa 700mila bilanci di società di capitali con sede legale in Italia e si articola per tutte le regioni italiane per categorie, settori e dimensioni d’impresa. Santa Monica Spa, unica società selezionata in provincia di Rimini e una delle tre emiliano romagnole, è stata premiata nella categoria “Comunicazione, cultura, informazione e intrattenimento” insieme ad altre sette imprese italiane.

A ritirare il premio sono stati il Consigliere Delegato Mariano Spigarelli e il Managing Director del Misano World Circuit Andrea Albani.

“È motivo di grande soddisfazione essere riconosciuti anche quest’anno tra le eccellenze italiane del nostro settore – il commento di Mariano Spigarelli –. È un premio alla visione lungimirante dei vertici aziendali e alle scelte che sono state fatte in questi anni, che vengono attuate con grande professionalità da chi si occupa dell’operatività quotidiana”.

“È un premio al lavoro di squadra – aggiunge Andrea Albani -. Possiamo contare su basi solide e su un team altamente competente che ogni giorno lavora con qualità e, cosa non banale, con una passione straordinaria che ci consente di innalzare continuamente l’asticella”.

La premiazione delle imprese più competitive d’Italia è stata accompagnata dalla presentazione dell’inchiesta condotta da Industria Felix Magazine, quadrimestrale di economia e finanza diretto da Michele Montemurro, in collaborazione con l’Ufficio studi di Cerved Group S.p.A., sulla base dei bilanci dell’anno fiscale 2023.