Il mito di Gam Gam di Pilato e Monti è intramontabile: "Finimmo sul palco con Pavarotti e Lady Diana"

La canzone è stata anche protagonista del mash-up di Dargen D'Amico nella serata delle cover sanremesi

Nel 1994 nelle discoteche impazzò un brano dance firmato da Mauro Pilato e Max Monti. "Gam Gam", canzone della tradizione ebraica, divenne una hit, che spopolò in Italia e a livello mondiale. A distanza di tanti anni, il mito di "Gam Gam" è ancora vivo. "Un anno fa ha avuto un successo tremendo in Cina, non ce lo aspettavamo davvero", sorride Mauro Pilato. Qualche settimana fa invece "Gam Gam", al Festival di Sanremo, ha fatto parte di un creativo mashup presentato da Dargen D'Amico nelle serate delle cover. Non è solo una questione di nostalgia: i due dj riminesi hanno avuto un'intuizione che li ha consacrati nel mito della cultura pop italiana, riprendendo il brano del compositore Elie Botbol, che Morricone nel 1993 aveva inserito nella colonna sonora del film di Roberto Faenza "Jona che visse nella balena", toccante film sulla tragedia dell'Olocausto.

"Gam Gam" dalle discoteche di tutta Italia scalò rapidamente le hit parade ed ebbe una grande eco mediatica, arrivando anche nelle trasmissioni mainstream televisive: Buona Domenica su Canale 5, Domenica In su Rai 1, per non parlare di "Non è la Rai", trasmissione culto per i giovani trasmessa da Italia 1. Divenne anche un coro da stadio: merito del triangolare estivo di calcio Giorgio Ghezzi, che portava al Manuzzi di Cesena le due big milanesi, Milan e Inter. Fu la curva bianconera a intonare il coro, che divenne virale in tutti gli stadi di Italia. Ma l'apice della parabola musicale dei due dj arrivò nel 1995, quando "Gam Gam" fu cantata sul palco di Pavarotti&Friends. "Fummo protagonisti con i nostri ragazzini su quel palco, assieme al grande tenore, agli U2, ai Cranberries, Michael Bolton, Zucchero. Grandi nomi della musica. E non solo: abbiamo conosciuto personalmente Lady Diana". Pilato e Monti hanno continuato la loro lunga carriera, diventando da produttori di musica dance anche produttori di musica italiana, partecipando a 5 edizioni su Sanremo, portando al Festival Elena Cattaneo, i Quintorigo e i 78bit. Oggi Pilato e Monti continuano a divertirsi con cuffie e mixer: Monti cura il progetto della Rimini Deejay Academy, per coltivare i talenti del domani della consolle. Sabato 18 aprile sarà special guest della postazione di Radio Bruno nell'evento Discoborgo di Santarcangelo: prima di lui, suoneranno i suoi ragazzi. Con il sogno di emulare il loro maestro e di arrivare, prima o poi, lì ai vertici delle hit parade.