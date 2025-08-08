Il mondo colorato dell'artista Claire Morand Valenti in mostra a Sant'Agata Feltria

Una nuova mostra a Palazzo Fregoso

Sabato 9 agosto inaugura a Sant’Agata Feltria l’attesa mostra personale di Claire Morand Valenti. L’artista, di origini santagatesi ma residente in Francia, sarà protagonista di un doppio appuntamento: alle ore 17:30 al Teatro Mariani è previsto un incontro con il pubblico. A seguire, alle ore 18:30, al primo piano di Palazzo Fregoso si terrà l’inaugurazione ufficiale della mostra, accompagnata da un aperitivo offerto dal Bar Luna.

Claire Morand Valenti

Claire Morand Valenti vive e dipinge in Francia ma le sue origini sono italiane, santagatesi. La nonna Imelda Elena Furiani, rimasta orfana, fu separata dai fratelli e accolta dagli zii francesi; ciò nonostante non ha mai dimenticato le origini ed ha trasmesso alla figlia ed alla nipote Claire l’amore per Sant’Agata Feltria. La casa dove è cresciuta in Francia si chiamava “ La Rocca”.

Come la maggior parte dei pittori Naïf, Claire è autodidatta. Dipinge con un metodo intuitivo ma denso di esperienza e capacità presentando i suoi soggetti attraverso un’ esplosione di colore e di esuberanza tali da percepirne la vita e il movimento; segue la sua fantasia nutrita dalla profonda curiosità rivolta a ciò che la circonda, rivelata ed esternata negli aspetti più puri, innocenti e delicati. Che sia un campo fiorito, uno scorcio di paese o il mare sconfinato, il cuore, di chi volge lo sguardo a queste tele, si nutre di energia e bellezza, “la tristezza e l’oscurità spariscono sotto un tappeto di fiori danzanti!”.

La mostra sarà visitabile fino al 2 novembre 2025, con ingresso libero.