Il Mulino Sapignoli fa un Halloween alternativo e tradizionale: niente maschere, ma la veglia dei santi

Niente maschere e niente mostri, al Museo Mulino Sapignoli si festeggerà Halloween in modo alternativo, riscoprendo la tradizionale veglia dei santi. Venerdì 31 ottobre, alle 20.30, "La végia si sent" è proposta da qualche anno, un'iniziativa, spiegano i promotori dell'associazione Amici del Mulino Sapignoli, "nata dal desiderio di recuperare questa suggestiva veglia prima che i condizionamenti hollywoodiani la trasformassero in quella che oggi è marcatamente una ricorrenza commerciale". Sarà quindi l'occasione per la riscoperta dei riti e delle tradizioni che caratterizzavano la vigilia di Ognissanti. Venerdì 31 ottobre sarà ospite lo scrittore Maurizio Matteini Palmerini, tra i fondatori dell'associazione e ideatore della veglia, che illustrerà le tradizioni più note. Ad arricchire i contenuti sarà il pubblico stesso che potrà raccontare i propri ricordi d'infanzia legati al 31 ottobre: "Sarà un'occasione di arricchimento per tutti conoscere esperienze di realtà diverse di quanti sono nati e cresciuti in altre regioni o altri paesi". L'ingresso è gratuito, per questioni organizzative i posti sono limitati, per cui è necessario prenotarsi o tramite mail all'indirizzo: [email protected] oppure ai numeri 3389692218 - 3284549295.