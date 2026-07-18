Il noto enologo americano in spiaggia a Rimini: non per la tintarella, ma per assaggiare i vini locali

Visita di Jeff Porter, giornalista della prestigiosa rivista Wine Enthusiast

Jeff Porter in visita a Rimini. Il famoso enologo, degustatore e giornalista della prestigiosa rivista Wine Enthusiast, è salito a bordo del filobus 11 brandizzato "11 gradi", la nuova campagna promozionale del sangiovese alla riminese, toccando così con mano l'opera di promozione svolta dalla Strada dei Vini e dei Sapori Colli di Rimini. Il filobus lo ha portato al bagno Tiki 26, qui Porter ha assaggiato le 15 rebole del progetto Rimini Doc, caratterizzate dalla iconica bottiglia marchiata Rimini. In particolare le rebole delle cantine della sottozona Coriano di Case Mori, Le Rocche Malatestiane, Podere Vecciano e Tenuta Santini. Per la sottozona San Clemente: Agricola i Muretti, Cantina Fiammetta, Cantina Franco Galli, Enio Ottaviani, Fattoria Poggio San Martino. Per la sottozona Verucchio: Ca Perdicchi, Cantina Pastocchi, Podere dell’Angelo, San Valentino, San Rocco e Tenuta Santa Lucia.

“Jeff quando scrive è di poche parole - commenta Massimo Lorenzi, coordinatore del progetto Rimini Doc e presente all’arrivo del bus insieme al Presidente della Strada Nicolò Bianchini - tuttavia ha rimarcato la qualità trovata, ha riconosciuto il percorso di unione che è bello per il vino e per il territorio".

"Chiaro che Porter sia stato stupito di ritrovarsi a degustare il vino dell’entroterra sulla spiaggia di Rimini, al Bagno 26 Tiki che ha creduto da subito nel progetto. Rimini in questo momento è la zona vinicola più attiva - continua Lorenzi - occorre mettere in campo idee ma farle in gruppo con spirito di condivisione e cooperazione. La bottiglia di Rimini è l’emblema di percorsi unitari, territoriali e di qualità riconosciuti che fanno la differenza rispetto a chi prova a stare nel mare del mercato vinicolo in modo solitario”.

Jeff Porter è stato a Rimini nell’ambito di un percorso organizzato dl Consorzio Vini di Romagna che poi ha toccato altre zone vinicole nel forlivese e nel ravennate.