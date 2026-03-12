Il Novafeltria Calcio in finale di Coppa Italia. Maurizio Minetti: risultato storico per i gialloblù

Finale l’8 aprile: il Novafeltria sfiderà lo Sporting Scandiano, vincente 1-2 in trasferta contro la Castellana Fontana

Il Novafeltria Calcio scrive una pagina storica della propria storia sportiva conquistando la finale della Coppa Italia Maurizio Minetti. I gialloblù hanno ottenuto il pass decisivo nella semifinale di ieri sera, mercoledì 11 marzo, espugnando il campo del Casumaro Calcio con il risultato di 0-1. Una vittoria meritata al termine di una gara condotta con autorità per tutto il primo tempo e per gran parte della ripresa. Il Novafeltria ha infatti dominato il gioco nella prima frazione, mantenendo il controllo anche nel secondo tempo e concedendo qualcosa agli avversari solo negli ultimi dieci minuti, quando il Casumaro ha tentato il tutto per tutto senza però riuscire a trovare il pareggio. La finale si disputerà l’8 aprile e vedrà il Novafeltria affrontare lo Sporting Scandiano, anch’esso vittorioso in trasferta nell’altra semifinale contro la Castellana Fontana con il punteggio di 1-2. Lo Sporting Scandiano milita nel campionato di Promozione, girone B, e attualmente occupa la settima posizione in classifica con 37 punti, a 23 lunghezze dalla capolista Medolla San Felice. Per il Novafeltria si tratta di un traguardo storico: la società non era mai riuscita a raggiungere una finale così importante. Al termine della partita grande soddisfazione nelle parole del vicepresidente Marco Pavani, intervenuto ai nostri microfoni:

“Per la nostra società è una grande soddisfazione, per noi ma anche per i nostri ragazzi che ci mettono sempre il cuore e l’anima. Il primo tempo è stato molto buono, nel secondo abbiamo sofferto un po’ alla fine, ma il risultato è meritato. La nostra politica è sempre stata quella di credere nei ragazzi del posto e cercare di inserire in rosa più giocatori possibili provenienti dal settore giovanile. Non è sempre facile, ma quest’anno ci stiamo togliendo delle belle soddisfazioni. Questi ragazzi si meritano tutto quello che stiamo raccogliendo.”

Non a caso, a firmare il gol decisivo di ieri sera è stato il giovane Giosuè Giorgini, anche lui cresciuto nel settore giovanile del club. Un segnale concreto della fiducia che la società ripone nei propri ragazzi e nel lavoro svolto con il vivaio. Un plauso, però, va a tutta la rosa composta in gran parte da giocatori del territorio, guidati dal capitano Davide Giacobbi, che anche nella sfida di ieri ha saputo prendere per mano la squadra nei momenti più delicati della partita, dimostrando ancora una volta leadership, esperienza e grande senso di appartenenza.

Il presidente Thomas Grazia, affiancato dalla moglie Lisa Casadei — cuore e motore della società — ha preso le redini del club nel 2016 quando la squadra militava in Seconda Categoria, guidandola nel tempo fino all’Eccellenza. Nel 2019 è entrato in società anche Marco Pavani, oggi vicepresidente. A dieci anni dall’inizio della sua presidenza, Grazia si regala una grande soddisfazione con la finale di Coppa Emilia. Il Novafeltria Calcio rappresenta anche una realtà importante per il territorio grazie al proprio settore giovanile, che oggi conta circa 210 giovani tesserati più 20 ragazzi che fanno parte della prima squadra e molti provengono proprio dal vivaio della società, altri ragazzi prevalentemente sono del luogo. Un risultato reso possibile anche grazie all’impegno di tanti dirigenti e collaboratori del territorio che affiancano quotidianamente il club. Dopo la retrocessione dal campionato di Eccellenza dello scorso anno, il Novafeltria è ripartito con un progetto rinnovato e senza grandi proclami. L’arrivo del nuovo direttore sportivo Alex Renzi e del mister Mancini ha dato il via a un lavoro importante basato sui giovani del territorio e sulla costruzione di una squadra competitiva per il futuro. Un progetto che sta già dando i suoi frutti: oltre alla storica finale di Coppa, in campionato il Novafeltria occupa attualmente la quarta posizione in piena zona playoff, a soli tre punti dal secondo posto. Segnali incoraggianti per una società che continua a crescere puntando su un settore giovanile molto numeroso e su allenatori qualificati.