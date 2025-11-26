Il Novafeltria dei giovani colpisce ancora: Gambettola battuto 5-1 in Coppa

Giorgini apre le marcature con una doppietta, a segno anche il 2008 Tamagnini

Novafeltria - Gambettola 5-1

NOVAFELTRIA: Olivieri, T.Pavani, A.Pavani (19' st Pavani), Nucci (32' st Tamagnini), Semprini, Paesini (10' st Castellani), Piva, Giorgini, Astolfi, Frihat (10' st Sebastiani), Ciccioni (24' st Canini). A disp.: Crisci, Renzi, Giacobbi, Galli. All.: Mancini.

GAMBETTOLA: Smeraldi, Marconi, Zannoli, Rushiti, Raimondi, Piraccini (18' st Orioli), Gessi, Chiaruzzi (18' st Cicognai), Torroni, Dhepa (24' st Loreto), Mustafa. A disp.: Foiera, Falaschi, Pertutti, Di Giovanni, Pandolfini, Longobardi. All.: Rossi.

ARBITRO: Raule di Bologna.

RETI: 10' pt e 6' st Giorgini, 12' st Sebastiani, 16' st Chiaruzzi (rig.), 39' st Tamagnini, 45' st Castellani.

AMMONITI: Longobardi (dalla panchina).

SECCHIANO Brilla il Novafeltria dei giovani, che supera l'ostacolo Gambettola in coppa con un sonante 5-1. Mancini nella formazione titolare schiera 9 novafeltriesi, più Nucci e Astolfi, tra i giocatori più positivi di questo primo scorcio di stagione. Tra i pali torna Olivieri; con Renzetti indisponibile per motivi di lavoro e Grazia influenzato, in panchina va il 2008 Crisci, assieme al coetaneo Tamagnini, che sarà protagonista nella parte finale del match. Mancini rinuncia a Galli, Canini, Camara, Castellani, Giacobbi, Renzi e Guerra: in pratica otto titolari su undici. Ad aprire le danze è il regista Giorgini, che infila Smeraldi con uno splendido pallonetto. Ancora Giorgini replica a inizio ripresa, ribadendo in rete una respinta del portiere. Al 57' Sebastiani, da poco subentrato a Frihat, conquista palla e al termine di un'azione personale infila per la terza volta il portiere ospite. Il Gambettola, mai pericoloso, accorcia con un rigore di Chiaruzzi, ma all'84' arriva il poker: Smeraldi respinge su Canini, ma nulla può sul tap-in proprio di Tamagnini, che festeggia l'esordio con la marcatura personale. Al 90' Castellani affonda in ripartenza, salta Smeraldi in uscita e deposita il pallone in fondo alla porta sguarnita. Per il Novafeltria un'altra gara da incorniciare, in una stagione in cui la squadra gialloblù si sta distinguendo a suon di risultati e buone prestazioni, valorizzando un parco giocatori molto giovane e di qualità.