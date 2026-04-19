Il Novafeltria dei giovani vince lo scontro diretto con la Stella: decide il 2008 Tamagnini (1-0)

Mister Mancini: "La coppa non ci ha distratto, oggi grande prestazione"

Novafeltria - Stella 1-0

NOVAFELTRIA: Tani, Guerra, A.Pavani, Carbonara, Renzi, Giacobbi, Piva, Giorgini (18' st Galli), Tamagnini (33' st T.Pavani), Bardeggia (44' st Cecchetti), Frihat (26' st Canini). A disp.: Grazia, Nucci, Giulianelli, Camara, Ciccioni. All.: Mancini.

STELLA: Temeroli, Celli (22' st Ulloa Brito), Betti, Belicchi (45' pt Alvisi), Gabrielli, Arduini (43' st Cicchetti), Marconi (31' st Belloni), Bartolani (6' st Fantini), Greppi, Pigozzi, Marchini. A disp.: Ferri, Maioli, Guidomei Ceccarelli. All.: Bianchi.

ARBITRO: Frassineti di Faenza.

RETI: 37' pt Tamagnini.

AMMONITI: Carbonara, Marconi.

SECCHIANO Il Novafeltria si aggiudica la sfida playoff con la Stella e si porta a -2 dal Cervia terzo in classifica. Parte all'attacco il Novafeltria, scambio in area con Giorgini che serve Piva, il centrocampista si gira in area, ma il tiro smorzato è facile preda di Temeroli. Al 10' la Stella cerca il gol olimpico dal calcio d'angolo, Tani fa buona guardia. Al 18' Bardeggia si libera in area, ma poi sbaglia la rifinitura. Al 20' ancora Bardeggia si accentra, salta un avversario, ma Temeroli blocca il suo tentativo. Al 34' il Novafeltria spreca una buona opportunità: Tamagnini, classe 2008 alla prima da titolare, serve a rimorchio Piva, che con lo specchio di porta libero calcia alto. A sbloccare il risultato, tre minuti dopo, è proprio Tamagnini: Carbonara affonda sulla destra e crossa rasoterra in area, Frihat vince un contrasto con un difensore e con abilità serve Tamagnini, che da due passi trova il tap-in vincente.

Nella ripresa Stella subito pericolosa in contropiede, Greppi allarga a Bartolani, ma il tiro dal limite dell'area viene respinto dalla difesa. Due minuti dopo sugli sviluppi di un angolo Marconi calcia di potenza, il tiro sfiora l'incrocio dei pali opposto. Replica il Novafeltria al 54': Giacobbi serve a destra Carbonara, che evita un difensore e serve rasoterra per Giorgini, la palla colpisce la traversa e ricade sulla linea, prima di essere allontanata dalla difesa. Tani è attento al 60' sul rasoterra di Marconi, più pericoloso al 66' Pigozzi con una punizione che sfiora la traversa. Nel finale brividi per la squadra di casa: il bolide di Greppi viene respinto da un difensore, la Stella reclama un rigore per fallo di mano.

Novafeltria - Stella, le interviste post partite

Al termine della gara, l'allenatore del Novafeltria Massimo Mancini festeggia i tre punti e un'ottima prestazione: "Oggi abbiamo fatto una grandissima partita, sono veramente bravi questi ragazzi. Qualcuno poteva pensare che dopo la coppa ci saremmo adagiati, ma avevo visto come si erano allenati in settimana. Non avevo dubbi".

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Passando ai due portieri, il capitano della Stella Marco Temeroli, ex Rimini, ammette la sconfitta: "Era una partita importante, ci giocavamo i playoff. Non siamo riusciti a esprimere il nostro gioco e di conseguenza la delusione è tanta. Oggi è andata così: complimenti al Novafeltria. Il campo era complicato per entrambe le squadre".

Il tuo browser non supporta l'elemento audio. Temeroli (por. Stella)

Analisi lucida e cauta quella di Giovanni Tani, 44enne estremo difensore alla seconda presenza in campionato per la squalifica di Renzetti, uno dei pochi veterani della squadra: "Cerco di fare il mio. La squadra bene il primo tempo, probabilmente potevamo fare anche il secondo gol. Nel secondo tempo loro sono venuti fuori, noi abbiamo un po' collassato. I centrocampisti si sono abbassati un po' troppo. Potevamo gestire meglio un paio di ripartenze".